Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីបើកសប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ ហ្វេ ២០២៦

សប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ ហ្វេ ២០២៦ បានបើកនាថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនានៅទីក្រុងហ្វេ។

ការសម្តែងរបស់រោងមហោស្រពសិល្បៈរាជវាំងហ្វេ (រូបថត៖VNA))

រាត្រី​បើក​ឆាក​មានវត្តមាន​សិល្បករ J-pop Kawanishi Natsuki, ក្រុម​សិល្បៈ​កូរ៉េខាងត្បូង និង​រោងមហោស្រព​សិល្បៈ​រាជវាំងហ្វេ។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ កម្មវិធីនឹងមានការសម្តែងដ៏លេចធ្លោជាច្រើនដោយ Compagnie Hervé Koubi, OJOS, ក្រុម flamenco Las Migas, អ្នកចម្រៀង My Anh, អ្នកចម្រៀង Matthew Ifield និងសិល្បករអន្តរជាតិជាច្រើនទៀត។ លើសពីនេះ សិល្បករវៀតណាមក៏នឹងបង្ហាញកម្មវិធីដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញផងដែរ ជាពិសេសការប្រគុំតន្ត្រីរំលឹកដល់តន្ត្រីករ ទ្រុញ គុង សឺន នៅយប់ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា និងការសម្តែងរបស់អ្នកចម្រៀង Mono នៅយប់បិទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា។

ការសម្តែងរបស់រោងមហោស្រពសិល្បៈរាជវាំងហ្វេ (រូបថត៖VNA)

សប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ ហ្វេ គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយនៃពិធីបុណ្យរដូវក្តៅនៃពិធីបុណ្យ ហ្វេ ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយប្រមូលផ្តុំសិល្បករ ក្រុមរាំ និងក្រុមសិល្បៈជាច្រើនមកពីប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក ដូចជាបារាំង អេស្ប៉ាញ អូស្ត្រាលី ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង។ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា នៅក្នុងទីធ្លាបើកចំហរ ហើយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្រុក និងអ្នកទេសចរមកទស្សនា៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីការងារនៅប្រទេសទុយនីស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអាល់ហ្សេរី ដែលក៏គ្របដណ្តប់ប្រទេសទុយនីស៊ីផងដែរ ដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម Hoang Duc Nhuan បានសម្របសម្រួលជាមួយសហព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសិប្បកម្មទុយនីស៊ី (UTICA) ដើម្បីរៀបចំសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងអាជីវកម្មមកពីភាគីទាំងពីរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top