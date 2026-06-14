ព័ត៌មាន
ពិធីបើកសប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ ហ្វេ ២០២៦
រាត្រីបើកឆាកមានវត្តមានសិល្បករ J-pop Kawanishi Natsuki, ក្រុមសិល្បៈកូរ៉េខាងត្បូង និងរោងមហោស្រពសិល្បៈរាជវាំងហ្វេ។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ កម្មវិធីនឹងមានការសម្តែងដ៏លេចធ្លោជាច្រើនដោយ Compagnie Hervé Koubi, OJOS, ក្រុម flamenco Las Migas, អ្នកចម្រៀង My Anh, អ្នកចម្រៀង Matthew Ifield និងសិល្បករអន្តរជាតិជាច្រើនទៀត។ លើសពីនេះ សិល្បករវៀតណាមក៏នឹងបង្ហាញកម្មវិធីដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញផងដែរ ជាពិសេសការប្រគុំតន្ត្រីរំលឹកដល់តន្ត្រីករ ទ្រុញ គុង សឺន នៅយប់ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា និងការសម្តែងរបស់អ្នកចម្រៀង Mono នៅយប់បិទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា។
សប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ ហ្វេ គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយនៃពិធីបុណ្យរដូវក្តៅនៃពិធីបុណ្យ ហ្វេ ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយប្រមូលផ្តុំសិល្បករ ក្រុមរាំ និងក្រុមសិល្បៈជាច្រើនមកពីប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក ដូចជាបារាំង អេស្ប៉ាញ អូស្ត្រាលី ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង។ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា នៅក្នុងទីធ្លាបើកចំហរ ហើយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្រុក និងអ្នកទេសចរមកទស្សនា៕