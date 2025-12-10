ព័ត៌មាន
ពិធីបើកមហោស្រពកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣៣ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅយប់នេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងកីឡាថៃ លោក Atthakorn Sirilatthayakorn បានបញ្ជាក់ថា ជាមួយនឹងការសម្តែងពិសេស និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ថៃចង់ផ្ញើសារនៃសុភមង្គល ដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដើរតួនាទីភូមិសាស្ត្រកណ្តាលនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន។ សារ “យើងតែមួយ” នៅក្នុងពិធីបើកត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ជាការបញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ពិធីបើកបានប្រមូលផ្តុំសិល្បករថៃល្បីៗជាច្រើនរូប រួមទាំងសមាជិកក្រុមចម្រៀង K-pop Got7 គឺ Kasidech Bhuwakul (ឈ្មោះលើឆាក BamBam)។ អតីតអត្តពលិកតេក្វាន់ដូនារីអាយុ ២៨ ឆ្នាំ និងជាម្ចាស់ជើងឯកអូឡាំពិកពីរសម័យកាល Panipak Wongpattanakit ត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការកាន់ភ្លើងគុបចុងក្រោយ និងដុតបំភ្លឺនៅលើឆាក។
សូមគូសបញ្ជាក់ថា ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី ៣៣ បានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ដោយប្រមូលផ្តុំអត្តពលិកជាង ៩.៣០០0 នាក់មកពី ១១ ប្រទេស ដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រភេទកីឡាចំនួន ៥០ និងខ្លឹមសារចំនួន ៥៧៤។ ប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡានេះជាមួយសមាជិកចំនួន ១.១៦៥ នាក់ រួមទាំងអត្តពលិកចំនួន ៨៤២ នាក់ ដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រភេទវិញ្ញាសារចំនួន ៤៧ និងការបែងចែកវិញ្ញាសារកីឡា។ នេះគឺជាការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដ៏ធំបំផុតមួយទាក់ទងនឹងចំនួនអត្តពលិកវៀតណាម ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិនិយោគដ៏រឹងមាំ និងការរំពឹងទុកខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផល និងភាពចាស់ទុំនៃកីឡាជាតិ។ គោលដៅរបស់ក្រុមគឺឈ្នះមេដាយមាសចំនួន ១១០ ជាមួយនឹងវិញ្ញាសារសំខាន់ៗដូចជា៖ អត្តពលកម្ម ហែលទឹក ចែវទូក ទូកកាណូ ចំបាប់ បាញ់កាំភ្លើង បាញ់ធ្នូ និងក្បាច់គុនផ្សេងៗទៀត៕