Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីបើកមហាសន្និបាតជាតិលើកទី ១២ នៃសមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាម

មហាសន្និបាតជាតិលើកទី ១២ នៃសមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាមអាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ បានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ។ អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតមានប្រតិភូគំរូជាង ៥០០ នាក់ ដែលតំណាងឱ្យកម្មាភិបាល សមាជិក អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងយុវជនកាកបាទក្រហមជាង ៥,៦ លាននាក់ទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ក្រសួង មន្ទីរ និងអង្គការអន្តរជាតិ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម ចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី១២ នៃសមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាម អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១។ រូបថត៖ VNA

ប្រធានបទ​សំខាន់​នៃ​មហាសន្និបាតជាតិលើក​ទី ១២ គឺ៖ “ពង្រីកតួនាទីស្នូលក្នុងការងារមនុស្សធម៌ នវានុវត្តន៍ ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល តភ្ជាប់ធនធាន កសាងសមាគមកាកបាទក្រហមដ៏រឹងមាំ សហគមន៍ដែលមានសុវត្ថិភាព ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងអភិវឌ្ឍន៍កបដោយចីរភាព”។

ក្នុងអំឡុងអាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ សមាគមបានដាក់ចេញគោលដៅសំខាន់ៗ និងលេចធ្លោជាច្រើន ដូចជា៖ ខិតខំកៀរគរថវិកាជាង ២៥.០០០ ពាន់លានដុង (ជិត ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ជួយមនុស្សជាង ៥០ លាននាក់; សាខាកាកបាទក្រហមថ្នាក់ខេត្ត និងឃុំទាំង ១០០% អនុវត្តន៍លើវេទិកាឌីជីថលដោយមានការបង្រួបបង្រួម; ទាំង ១០០% នៃសកម្មភាពទទួល គ្រប់គ្រង និងបែងចែកធនធានត្រូវបានធ្វើឌីជីថល បើកជាសាធារណៈ និងមានតម្លាភាព…។ ជាពិសេស អាណត្តិទី ១២នេះនឹងផ្តោតលើការអនុវត្តរបកគំហើញបីយ៉ាងគឺ៖ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដ៏ទូលំទូលាយ ការធ្វើឌីជីថលនៃអាសយដ្ឋានមនុស្សធម៌ តម្លាភាពដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត និងភ្ជាប់សហគមន៍ កសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមនុស្សធម៌បៃតង - វិធីសាស្រ្តច្នៃប្រឌិត លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដែលខ្លួនទីពឹងខ្លួន និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព; កសាងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងសកម្ម ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លើយតបនៅនឹងប្រតិបត្តិការរហ័ស៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top