ព័ត៌មាន
ពិធីបើកមហាសន្និបាតជាតិលើកទី ១២ នៃសមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាម
ប្រធានបទសំខាន់នៃមហាសន្និបាតជាតិលើកទី ១២ គឺ៖ “ពង្រីកតួនាទីស្នូលក្នុងការងារមនុស្សធម៌ នវានុវត្តន៍ ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល តភ្ជាប់ធនធាន កសាងសមាគមកាកបាទក្រហមដ៏រឹងមាំ សហគមន៍ដែលមានសុវត្ថិភាព ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងអភិវឌ្ឍន៍កបដោយចីរភាព”។
ក្នុងអំឡុងអាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ សមាគមបានដាក់ចេញគោលដៅសំខាន់ៗ និងលេចធ្លោជាច្រើន ដូចជា៖ ខិតខំកៀរគរថវិកាជាង ២៥.០០០ ពាន់លានដុង (ជិត ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ជួយមនុស្សជាង ៥០ លាននាក់; សាខាកាកបាទក្រហមថ្នាក់ខេត្ត និងឃុំទាំង ១០០% អនុវត្តន៍លើវេទិកាឌីជីថលដោយមានការបង្រួបបង្រួម; ទាំង ១០០% នៃសកម្មភាពទទួល គ្រប់គ្រង និងបែងចែកធនធានត្រូវបានធ្វើឌីជីថល បើកជាសាធារណៈ និងមានតម្លាភាព…។ ជាពិសេស អាណត្តិទី ១២នេះនឹងផ្តោតលើការអនុវត្តរបកគំហើញបីយ៉ាងគឺ៖ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដ៏ទូលំទូលាយ ការធ្វើឌីជីថលនៃអាសយដ្ឋានមនុស្សធម៌ តម្លាភាពដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត និងភ្ជាប់សហគមន៍ កសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមនុស្សធម៌បៃតង - វិធីសាស្រ្តច្នៃប្រឌិត លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដែលខ្លួនទីពឹងខ្លួន និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព; កសាងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងសកម្ម ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លើយតបនៅនឹងប្រតិបត្តិការរហ័ស៕