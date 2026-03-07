ព័ត៌មាន
ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ២០២៦៖ សកម្មភាពជាច្រើនដ៏រស់រវើកពេញមួយខែមីនា
ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំនេះមានសកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួន១៧ ដែលប្រមូលផ្តុំនូវការប្រមូលផ្ដុំអាវផាយជិត ៤០០ តារាបង្ហាញម៉ូដ និងតារាសម្តែងជាង ៦០០នាក់ រួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបភាពចំនួន៣៧នាក់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះគឺការចូលរួមរបស់អ្នករចនាចំនួន ៣៦ នាក់មកពីទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់អ្នករចនាអន្តរជាតិ រួមទាំងអ្នករចនាម្នាក់មកពីប្រទេសជប៉ុន។ លោក ឡេ ទ្រឿង ហៀន ហ័រ អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុង ហូជីមិញ បានឲ្យដឹថា៖ "លក្ខណៈពិសេសថ្មីនៃពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះគឺការចូលរួមរបស់អ្នករចនាជាច្រើនមកពីទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយអ្នករចនាអន្តរជាតិ។ ប្រការនេះបង្ហាញពីការរួមបញ្ចូលគ្នាកាន់តែច្បាស់លាស់នៃពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ។ លើសពីនេះ ពិធីបុណ្យនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីសង្កាត់ ឃុំ និងតំបន់ពិសេសចំនួន ១៦៨ ជាមួយនឹងកន្លែងពិសោធន៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទូទាំងទីក្រុង។ យើងសង្ឃឹមថា ខែមីនានឹងមិនត្រឹមតែជាពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជន និងអ្នកទេសចរកោតសរសើរអាវផាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅជាមួយអាវ ផាយ ទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើន និងធ្វើអន្តរកម្មកាន់តែច្រើនជាមួយរូបភាពនៃ អាវ ផាយ។ តាមរយៈនេះ យើងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ទេសចរណ៍វប្បធម៌នៅទីក្រុងហូជីមិញផងដែរ"។
បន្ទាប់ពីពិធីបើក ពិធីបុណ្យនេះមានសកម្មភាពលេចធ្លោជាច្រើន ដូចជាការសម្តែងរបាំប្រជាប្រិយទ្រង់ទ្រាយធំ និងក្បួនដង្ហែអាវផាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា។ លើសពីនេះ កន្លែងតាំងពិព័រណ៍នេះមាន "ផ្លូវអាវផាយ" រួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់ រួមទាំងការសាកល្បងស្លៀកអាវផាយ ការថតរូប និងការរៀនអំពីប្រវត្តិនៃសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី៕