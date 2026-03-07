Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ២០២៦៖ សកម្មភាពជាច្រើនដ៏រស់រវើកពេញមួយខែមីនា

នាយប់ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា នៅផ្លូវថ្មើរជើង Nguyen Hue ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៦ បានបើកជាផ្លូវការ ដែលជាការចាប់ផ្តើមនៃសកម្មភាពវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ពិសេសៗជាបន្តបន្ទាប់ពេញមួយខែមីនា។

ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ២០២៦៖ សកម្មភាពជាច្រើនដ៏រស់រវើកពេញមួយខែមីនា។ រូបថត៖ VNA

ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំនេះមានសកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួន១៧ ដែលប្រមូលផ្តុំនូវការប្រមូលផ្ដុំអាវផាយជិត ៤០០ តារាបង្ហាញម៉ូដ និងតារាសម្តែងជាង ៦០០នាក់ រួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបភាពចំនួន៣៧នាក់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះគឺការចូលរួមរបស់អ្នករចនាចំនួន ៣៦ នាក់មកពីទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់អ្នករចនាអន្តរជាតិ រួមទាំងអ្នករចនាម្នាក់មកពីប្រទេសជប៉ុន។ លោក ឡេ ទ្រឿង ហៀន ហ័រ អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុង ហូជីមិញ បានឲ្យដឹថា៖ "លក្ខណៈពិសេសថ្មីនៃពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះគឺការចូលរួមរបស់អ្នករចនាជាច្រើនមកពីទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយអ្នករចនាអន្តរជាតិ។ ប្រការនេះបង្ហាញពីការរួមបញ្ចូលគ្នាកាន់តែច្បាស់លាស់នៃពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ។ លើសពីនេះ ពិធីបុណ្យនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីសង្កាត់ ឃុំ និងតំបន់ពិសេសចំនួន ១៦៨ ជាមួយនឹងកន្លែងពិសោធន៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទូទាំងទីក្រុង។ យើងសង្ឃឹមថា ខែមីនានឹងមិនត្រឹមតែជាពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជន និងអ្នកទេសចរកោតសរសើរអាវផាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅជាមួយអាវ ផាយ ទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើន និងធ្វើអន្តរកម្មកាន់តែច្រើនជាមួយរូបភាពនៃ អាវ ផាយ។ តាមរយៈនេះ យើងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ទេសចរណ៍វប្បធម៌នៅទីក្រុងហូជីមិញផងដែរ"។

បន្ទាប់ពីពិធីបើក ពិធីបុណ្យនេះមានសកម្មភាពលេចធ្លោជាច្រើន ដូចជាការសម្តែងរបាំប្រជាប្រិយទ្រង់ទ្រាយធំ និងក្បួនដង្ហែអាវផាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា។ លើសពីនេះ កន្លែងតាំងពិព័រណ៍នេះមាន "ផ្លូវអាវផាយ" រួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់ រួមទាំងការសាកល្បងស្លៀកអាវផាយ ការថតរូប និងការរៀនអំពីប្រវត្តិនៃសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែមីនា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជិញ បានចុះត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ដោះស្រាយការលំបាកនិងឧបសគ្គ ដើម្បីជំរុញគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិយ៉ាប៊ិញ ក្នុងខេត្តបាក់និញ និងគម្រោងពាក់ព័ន្ធនានា ក៏ដូចជាផ្លូវតភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិយ៉ាប៊ិញ ជាមួយទីក្រុងហាណូយផងដែរ។
