ព័ត៌មាន

ពិធីបង្ហូតទង់​អបអរសាទរ​ខួប​លើក​ទី ​៥៨ ​នៃ​ទិវាបង្កើត​អាស៊ាន​

អបអរសាទរខួបលើកទី ៥៨ នៃការបង្កើតសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ - អាស៊ាន (៨ សីហា ១៩៦៧ - ៨ សីហា ២០២៥) និងខួបលើកទី ៣០ ដែលវៀតណាមចូលជាសមាជិកអាស៊ាន (២៨ កក្កដា ១៩៩៥ - ២៨ កក្កដា ២០២៥) នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេសវៀតណាម (នៃទីក្រុងហាណូយ) ក្រសួងការបរទេស វៀតណាមបានប្រារព្ធពិធីបង្ហូតទង់អាស៊ាន។
ពិធីបង្ហូតទង់អបអរសាទរខួបលើកទី ៥៨ នៃទិវាបង្កើតអាស៊ាន។ រូបថត៖ VNA

ថ្លែងមតិនៅពិធីនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអចិន្ត្រៃយ៍លោក Nguyen Minh Vu បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងរយៈពេល ៥៨ ឆ្នាំកន្លងទៅ អាស៊ានបានរីកចម្រើនដោយឥតឈប់ឈរ ក្លាយជាកម្លាំងស្នូល ក្នុងដំណើរការទាំងអស់ក្នុងតំបន់ បង្ហាញនូវចក្ខុវិស័យសហគមន៍រស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកដោយនិរន្តភាព។  យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Minh Vu ក្នុងបរិបទពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន តំបន់អាស៊ានចាំបាច់ត្រូវបន្តសម្លឹងទៅអនាគតដោយមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងឆន្ទៈដ៏មុតមាំក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដ៏រឹងមាំ ឯកភាព និងធន់៖ “បញ្ហាប្រឈមនានាទាមទារឱ្យអាស៊ាន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន លើកកម្ពស់ស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការសន្ទនា ការច្នៃប្រឌិត ការសម្របខ្លួន ឯករាជ្យភាព និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើឱ្យយើងកាន់តែរឹងមាំ ការសន្ទនាផ្សាភ្ជាប់ជាមួយយើង ការផ្លាសរប្តូរថ្មីជំរុញឱ្យយើងឆ្ពោះទៅមុខ ហើយភាពធន់ ឯករាជ្យភាព និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង គឺជាលក្ខណៈរបស់អាស៊ានដែលយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ ដើម្បីកសាងអនាគតឯកភាព រឹងមាំ និងធន់។ ជាពិសេស ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏លេចធ្លោមួយរបស់អាស៊ាន គឺសាមគ្គីភាព”។

ក្នុងឱកាសនេះ ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនបានសម្របសម្រួលជាមួយស្ថានទូតនៃប្រទេសអាស៊ានក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥៨ នៃទិវាបង្កើតអាស៊ាន៕

  
 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

“លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អង់ហ្គោឡាឡើងកំពស់ថ្មី ក្លាយជាស្ពានជំរុញសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាហ្រ្វិក” គឺជាប្រធានបទនៃសុន្ទរកថាគោលនយោបាយរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គពិសេសនៃរដ្ឋសភាអង់ហ្គោឡា ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៧ សីហា (ម៉ោងក្នុងស្រុក)។
