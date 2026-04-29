ពិធីបង្ហូតទង់ជាតិដ៏ឧឡារិក "បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ" នៅខេត្តក្វាងទ្រី
ក្នុងឱកាសរំលឹកខួប ៥១ឆ្នាំទិវារំដោះភាគខាងត្បូង និងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ (៣០ មេសា ១៩៧៥ - ៣០ មេសា ២០២៦) នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា នៅបង្គោលទង់ជាតិ ក្នុងតំបន់កែរ៍ដំណែលជាតិពិសេស ហៀនលឿង - ប៊ែនហៃ (ខេត្តក្វាងទ្រី) បានប្រព្រឹត្តិទៅពិធីបង្ហូតទង់ជាតិ "បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ" ឆ្នាំ ២០២៦។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡាំ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះ ធ្វើពិធីដោះលែងសត្វព្រាបនៅលើស្ពានហៀនលឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយអតីតមន្ត្រីនគរបាលប្រដាប់អាវុធនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន និងសិស្សានុសិស្ស។
ពិធីបង្ហូតទង់ជាតិ "បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ" គឺជាពិធីដ៏ពិសិដ្ឋមួយដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនូវដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់ប្រទេសជាតិ និងជាឱកាសលើកតម្កើងជ័យជម្នះដ៏អមតៈ និងបង្ហាញពីការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពលីកមុ្មដ៏ធំធេងរបស់បុព្វបុរស ដើម្បីឯករាជ្យ សេរីភាព និងបូរណភាពទឹកដីនៃមាតុភូមិ។ ហៀនលឿង - បេនហៃ ជានិច្ចកាលជានិមិត្តរូបដ៏ពិសិដ្ឋនៃឆន្ទៈបង្រួបបង្រួម នៃសេចក្តីប្រាថ្នាសន្តិភាព និងជំនឿជាក់ដ៏រឹងមាំលើថ្ងៃដែលប្រទេសជាតិបង្រួបបង្រួមឡើងវិញ៕