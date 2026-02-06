Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងឱឡារិកស្វាគមន៍អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមលោក តូ ឡឹម មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា។

ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងឱឡារិកស្វាគមន៍អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមលោក តូ ឡឹម មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  
 
នៅតាមដងផ្លូវទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំង យុវជន និស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៃទីក្រុងភ្នំពេញ បានកាន់ព្រះឆាយាល័ក្សរបស់ព្រះមហាក្សត្រ នរោត្តម សីហមុនី និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម គ្រវីទង់និងផ្កា ដើម្បីស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម។

  សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ត្រួតពលកិត្តិយសនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។ (រូបថត៖ VNA)

ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការជូនចំពោះលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងឱឡារិកនាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ នៅព្រះបរមរាជវាំង ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន។ អញ្ជើញចូលរួមពិធីនេះ ក៏មានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ និងប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក ត្រឹន ថាញ់មិនផងដែរ។

ដំណើរទស្សនកិច្ចការងារលើកនេះរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបង្កើតនូវរបកគំហើញថ្មី និងបើកដំណាក់កាលថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា ជាមួយនឹងការជឿទុកចិត្តខាងនយោបាយកាន់តែរឹងមាំ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយ និងការតភ្ជាប់គ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធ។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ក៏នឹងធ្វើជាសហប្រធាននៅជំនួបជាន់ខ្ពស់រវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា; រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជានិងឡាវ ធ្វើជាសហប្រធានក្នុងជំនួបរវាងប្រមុខបក្សទាំងបីផងដែរ។

នាព្រឹកថ្ងៃដដែល លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូ បានទៅដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានឯករាជ្យ វិមានព្រះបរមបដិមាសម្តេចឪនរោត្តម សីហនុ  និងវិមានមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញបញ្ចុះបឋម​សិលាសាង​សង់​សាលា​មិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម

