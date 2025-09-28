ព័ត៌មាន
ពានរង្វាន់ទេសចរវៀតណាមឆ្នាំ២០២៥៖ លើកតម្កើងសហគ្រាសនិងអង្គភាពចំនួន ១១៣
យោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំបានឲ្យដឹងថា នៅឆ្នាំ ២០២៥ ពានរង្វាន់នេះបានឈានចូលរដូវកាលទី ២០។ តាមរយៈពានរង្វាន់ឆ្នាំនេះ ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍នឹងបន្តជំរុញចលនាប្រឡងប្រណាំងច្នៃប្រឌិត កែលម្អគុណភាពសេវាកម្ម ធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល បង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់សហគ្រាស និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ កសាងម៉ាក់យីហោទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក ពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិ ពាណិជ្ជសញ្ញាសហគ្រាស និងផលិតផល។ នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ទេសចរណ៍វៀតណាមអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា ឲ្យក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិ។
សហគ្រាសនិងអង្គភាពចំនួន ១១៣ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដោយវិញ្ញាសារចំនួន ១១ និងកិតិ្តនាមចំនួន១៨ ត្រូវបានលើកតម្កើងនៅឯពានរង្វាន់ទេសចរណ៍វៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍចម្រុះនៃទេសចរណ៍វៀតណាម ចាប់ពីការធ្វើដំណើរ ការស្នាក់នៅ ការដឹកជញ្ជូន ភោជនីយដ្ឋាន ស្ប៉ា រហូតដល់ការបណ្តុះបណ្តាល ការផ្សព្វផ្សាយ និងការបង្កើតផលិតផល។
ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែដើមឆ្នាំ ២០២៥ ផ្នែកទេសចរណ៍បានទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួនជិត ១៤ លាននាក់ និងបម្រើភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកចំនួន ១០៦ លាននាក់។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ផ្នែកទេសចរបានខិតខំស្វាគមន៍ភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់ និងបម្រើភ្ញៀវរក្នុងស្រុកចំនួន ១៥០លាននាក់ ធ្វើឱ្យវៀតណាមក្លាយជាគោលដៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មិត្តភាព និងគួរឲ្យទាក់ទាញក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕