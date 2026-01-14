Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ឥណ្ឌាឈានដល់កម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រជាង ១៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានប្រកាសថា ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌាបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ ១៦,៤៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ដែលកើនឡើង ១០,៥% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៤។

ជាក់ស្តែង ការនាំចេញពីវៀតណាមទៅកាន់ឥណ្ឌាបានឈានដល់ ១០,៣ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ១៤,២% ខណៈពេលដែលការនាំចូលពីឥណ្ឌាបានឈានដល់ ៦,១ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ៤,៩%។

ក្រុមផ្នែកទំនិញដែលមានចំណូលនាំចេញច្រើន ឬមានកំណើនខ្លាំងរួមមាន៖ ទូរស័ព្ទ និងគ្រឿងបន្លាស់; កុំព្យូទ័រ និងផលិតផលអេឡិចត្រូនិច; គ្រឿងចក្រ និងឧបករណ៍...។ ឥណ្ឌាផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមចាំបាច់ដូចជា ដែកថែប សារធាតុគីមី ឱសថ វាយនភណ្ឌ ចំណីសត្វ និងជលផល; ខណៈពេលដែលវៀតណាមនាំចេញយ៉ាងខ្លាំងនូវផលិតផលបច្ចេកវិទ្យា គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច វាយនភណ្ឌ សារធាតុគីមី ឈើ ស្បែកជើង គ្រឿងទេស កាហ្វេ និងម្រេច។

ជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់របស់ប្រទេសទាំងពីរ និងតម្រូវការទីផ្សារដែលបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ឥណ្ឌាត្រូវបានចាត់ទុកថា មានលទ្ធភាពសម្រេចបាន ២០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចង់បន្តបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម

នៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក លោក Steve Daines (មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋ រដ្ឋ Montana) បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រជាជនវៀតណាម ដោយបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមនាពេលខាងមុខ។
