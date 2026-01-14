ព័ត៌មាន
ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ឥណ្ឌាឈានដល់កម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រជាង ១៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
ជាក់ស្តែង ការនាំចេញពីវៀតណាមទៅកាន់ឥណ្ឌាបានឈានដល់ ១០,៣ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ១៤,២% ខណៈពេលដែលការនាំចូលពីឥណ្ឌាបានឈានដល់ ៦,១ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ៤,៩%។
ក្រុមផ្នែកទំនិញដែលមានចំណូលនាំចេញច្រើន ឬមានកំណើនខ្លាំងរួមមាន៖ ទូរស័ព្ទ និងគ្រឿងបន្លាស់; កុំព្យូទ័រ និងផលិតផលអេឡិចត្រូនិច; គ្រឿងចក្រ និងឧបករណ៍...។ ឥណ្ឌាផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមចាំបាច់ដូចជា ដែកថែប សារធាតុគីមី ឱសថ វាយនភណ្ឌ ចំណីសត្វ និងជលផល; ខណៈពេលដែលវៀតណាមនាំចេញយ៉ាងខ្លាំងនូវផលិតផលបច្ចេកវិទ្យា គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច វាយនភណ្ឌ សារធាតុគីមី ឈើ ស្បែកជើង គ្រឿងទេស កាហ្វេ និងម្រេច។
ជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់របស់ប្រទេសទាំងពីរ និងតម្រូវការទីផ្សារដែលបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ឥណ្ឌាត្រូវបានចាត់ទុកថា មានលទ្ធភាពសម្រេចបាន ២០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ៕