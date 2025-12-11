ព័ត៌មាន
ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-អាមេរិកកើនឡើង ៣០០ ដងក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ
យោងតាមតួរលេខស្ថិតិដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកានេះ ៣០ ឆ្នាំក្រោយពី ប្រទេសទាំងពីរធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសម្រេច បានកំណើនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ពីកន្លះពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ឡើង ដល់ជិត ១៥០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ពោលគឺកើនឡើងជិត ៣០០ ដង។
ក្នុងតួនាទីជាក្របខ័ណ្ឌសន្ទនាគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយ វេទិកាពាណិជ្ជ កម្មវៀតណាម-អាមេរិក ឆ្នាំ២០២៥ រួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនូវការយល់ ដឹងរួម និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជាក់ស្ដែងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ តាមនោះ ពង្រីកវិសាលភាពសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការ អភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-អាមេរិកប្រកបដោយស្ថិរភាព ចីរភាព និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃ នៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់៕