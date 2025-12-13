ព័ត៌មាន
ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាសម្រេចបានជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២៥
យោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ទំហំពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន វៀតណាម-កម្ពុជា គ្រោងនឹងសម្រេចបានជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះ។ ដោយឡែកក្នុងខេត្តអានយ៉ាង តម្លៃនាំចេញទំនិញជាមធ្យមតាមព្រំដែនគោកពី អានយ៉ាងទៅកាន់កម្ពុជា សម្រេចបានជាង ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកានេះ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ពិធីបើកពិព័រណ៍ពាណិជ្ជ កម្ម OCOP តំបន់ព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា បានធ្វើឡើងនៅសង្កាត់ ទិញបៀន ខេត្ត អានយ៉ាង ដោយមានការចូលរួមពីអាជីវកម្មវៀតណាម និងខេត្ត តាកែវ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា៕