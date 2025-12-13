Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាសម្រេចបានជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២៥

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៥ ការនាំចូល និងនាំចេញតាមរយៈច្រកទ្វារ ព្រំដែនគោករវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា សម្រេចបានទំហំ ៥,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១៥,៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

វេទិកាតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា។ (រូបថត៖ Tran Hieu/VOV)
ព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវេទិកាតភ្ជាប់ ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អានយ៉ាង កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ នៅសង្កាត់ ទិញបៀន ខេត្តអានយ៉ាង ប្រទេសវៀតណាម។
យោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ទំហំពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន វៀតណាម-កម្ពុជា គ្រោងនឹងសម្រេចបានជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះ។ ដោយឡែកក្នុងខេត្តអានយ៉ាង តម្លៃនាំចេញទំនិញជាមធ្យមតាមព្រំដែនគោកពី អានយ៉ាងទៅកាន់កម្ពុជា សម្រេចបានជាង ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
វេទិកាតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា។ (រូបថត៖ Tran Hieu/VOV)
នៅក្នុងវេទិកានេះ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម រួមជាមួយអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋានដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជា ក៏បានបូកសរុបរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន វៀតណាម ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥; តំរង់ទិសអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជារហូត ដល់ឆ្នាំ ២០៣០។ តាមនោះ ក្រោយរយៈពេល៥ឆ្នាំអនុវត្តន៍កម្មវិធីនេះ ប្រទេសទាំង មូលនាបច្ចុប្បន្នមានផ្សារព្រំដែនប្រហែល ២១៨ កន្លែង ក្នុងនោះព្រំដែនវៀតណាម- កម្ពុជាមានផ្សារចំនួន ៨៥ កន្លែង មានផ្សារទំនើបចំនួន ៨ និងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្ម ចំនួន ១។ ក្នុងចំណោមឃ្លាំងទំនិញទាំង ៧២ តាមបណ្តោយព្រំដែនទូទាំងប្រទេស ព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាមានឃ្លាំងចំនួន ២២ ស្មើនឹង ៣១%។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកានេះ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ពិធីបើកពិព័រណ៍ពាណិជ្ជ កម្ម OCOP តំបន់ព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា បានធ្វើឡើងនៅសង្កាត់ ទិញបៀន ខេត្ត អានយ៉ាង ដោយមានការចូលរួមពីអាជីវកម្មវៀតណាម និងខេត្ត តាកែវ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

