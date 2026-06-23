ព័ត៌មាន
ពលករជាង ១ លាននាក់ចូលរួមការសន្ទនាក្នុងអំឡុងខែកម្មករ
ក្នុងអំឡុងពេលខែកម្មករ និងខែធ្វើសកម្មភាពស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យការងារ សហជីពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាជិត ១៤.២០០ លើក ដោយទាក់ទាញសមាជិកសហជីព និងប្រជាពលករជាង ១ លាននាក់ឱ្យចូលរួម ដោយផ្តោតលើបញ្ហានានាដូចជា ការងារ ប្រាក់ឈ្នួល ប្រាក់ចំណូល; លំនៅដ្ឋាននិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់កម្មករ; ការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល ការថែទាំសុខភាព; ការបណ្តុះបណ្តាល និងលើកស្ទួយជំនាញ; សុវត្ថិភាព និងអនាម័យការងារ; សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម... សហជីពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏បានសម្របសម្រួលជាមួយនិយោជកដើម្បីរៀបចំកម្មវិធី "អរគុណដល់ប្រជាពលករ" នៅតាមអង្គភាពជាង ៦.២៦០; ផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាពដល់ពលករជាង ១,៣ លាននាក់; ដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងលំនៅដ្ឋានសង្គមសម្រាប់កម្មករ; ទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រគល់អំណោយដល់សមាជិកសហជីពរាប់សែននាក់ដែលមានស្ថានភាពលំបាក៕