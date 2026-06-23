Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពលករជាង ១ លាននាក់ចូលរួមការសន្ទនាក្នុងអំឡុងខែកម្មករ

នាយប់ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ សហភាពសហព័ន្ធពលករវៀតណាមបានរៀបចំពិធីបូកសរុបខែកម្មករ និងខែធ្វើសកម្មភាពស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យការងារឆ្នាំ ២០២៦។
ថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពសហព័ន្ធពលករវៀតណាមបានប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរដល់សមូហភាព និងបុគ្គលដែលសម្រេចបានលទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងអំឡុងខែកម្មករ និងខែធ្វើសកម្មភាពស្តីពីសុវត្ថិភាព និងអនាម័យការងារក្នុងឆ្នាំ ២០២៦។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងអំឡុងពេលខែកម្មករ និងខែធ្វើសកម្មភាពស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យការងារ សហជីពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាជិត ១៤.២០០ លើក ដោយទាក់ទាញសមាជិកសហជីព និងប្រជាពលករជាង ១ លាននាក់ឱ្យចូលរួម ដោយផ្តោតលើបញ្ហានានាដូចជា ការងារ ប្រាក់ឈ្នួល ប្រាក់ចំណូល; លំនៅដ្ឋាននិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់កម្មករ; ការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល ការថែទាំសុខភាព; ការបណ្តុះបណ្តាល និងលើកស្ទួយជំនាញ; សុវត្ថិភាព និងអនាម័យការងារ; សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម... សហជីពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏បានសម្របសម្រួលជាមួយនិយោជកដើម្បីរៀបចំកម្មវិធី "អរគុណដល់ប្រជាពលករ" នៅតាមអង្គភាពជាង ៦.២៦០; ផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាពដល់ពលករជាង ១,៣ លាននាក់; ដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងលំនៅដ្ឋានសង្គមសម្រាប់កម្មករ; ទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រគល់អំណោយដល់សមាជិកសហជីពរាប់សែននាក់ដែលមានស្ថានភាពលំបាក៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

នេះគឺជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម និងបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម រៀបចំឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top