Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពង្រឹងមិត្តភាពដ៏មហិមារ សាមគ្គីភាពពិសេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងឡាវ

តាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត និងភរិយា អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃបក្ស និងរដ្ឋវៀតណាម នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅឡាវ ចូលរួមខួបលើកទី ៥០ នៃទិវាបុណ្យជាតិឡាវ និងអញ្ជើញជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់រវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសឡាវ លោក ង្វៀន មិញ តឹម។ (រូបថត៖ VOV)

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសឡាវ លោក ង្វៀន មិញតឹម បានឲ្យដឹងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឡាវលើកនេះរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ភរិយា និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម មានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសចំពោះចំណង់មិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាម និងឡាវ។

“ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសមានចរិតលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ  បង្ហាញពីការគោរព ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ មនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងការគាំទ្រនៃបក្សទាំងពីរ ប្រទេសទាំងពីរ និងប្រជាជនទាំងពីរ ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។ រួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងបើកទិសដៅថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងយុគសម័យថ្មី។ តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតថា នឹងបន្តទទួលមរតក លើកកម្ពស់ប្រពៃណី និងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវអត្ថន័យនៃមិត្តភាពដ៏មហិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាម និងឡាវ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភាគីទាំងពីរនឹងជូនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីស្ថានភាពរបស់បក្សនីមួយៗ និងប្រទេសនីមួយៗ។ ចែករំលែក និងវាយតម្លៃស្ថានភាពពិភពលោក និងតំបន់ដែលភាគីទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍; ដាក់ចេញទិសដៅសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងយុគសម័យថ្មី៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្ម បៃតង ឌីជីថល ឆ្លាតវៃ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្ម "បៃតង" "ឌីជីថល" "ឆ្លាតវៃ"

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងដាណាំង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាភស្តុភារកម្មវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៥ ក្រោមប្រធានបទ "ភស្តុភារកម្មវៀតណាម - ស្ទុះឈានចូលយុគសម័យថ្មី" លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មីញជីញ មានបំណងចង់ឲ្យសហគមន៍អាជីវកម្មភស្តុភារកម្មនឹងបន្តច្នៃប្រឌិតអភិបាលកិច្ច តភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតី "ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង នវានុវត្តន៍ ច្នៃប្រឌិត សាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ" ដើម្បីឆ្ពោះឈានដល់តំបន់ និងពិភពលោក។ វេទិកានេះ ដោយមានអ្នកចូលរួមពីប្រតិភូទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាង ៥០០នាក់។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top