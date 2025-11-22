Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងអាល់ហ្សេរីក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ (ម៉ោងក្នុងស្រុក) នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃរណសិរ្សរំដោះជាតិអាល់ហ្សេរី (FLN) និងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃក្រសួងនិងស្ថាប័នរបស់អាល់ហ្សេរី។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបជាមួយអគ្គលេខាគណបក្សរណសិរ្សរំដោះជាតិអាល់ហ្សេរី (រូបថត៖ VOV)

អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោក Abdelkrim Benmebarek អគ្គលេខាធិការរណសិរ្សរំដោះជាតិអាល់ហ្សេរី (FLN) នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ សង្ឃឹមថា FLN នឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាម បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងដំណើរការដឹកនាំ និងទិសដៅក្នុងដំណើរការកសាង ការពារប្រទេស ក៏ដូចជាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងបក្ស។ ក្នុងឱកាសនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ និងអគ្គលេខាធិការនៃគណបក្សFLNបានធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខា និងប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនិងគណបក្ស FLN។

នៅរសៀលថ្ងៃដដែល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីប្រេងកាតនិងរ៉ែអាល់ហ្សេរី លោក Mohamed Arkab និងប្រធានសម្ព័ន្ធក្រមហ៊ុន ប្រេងនិងឧស្ម័នជាតិ អាល់ហ្សេរី (Sonatrach)។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំឱ្យភាគីទាំងពីរស្នើ និងបង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការ; បង្កើតក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនានានៃវិស័យអាទិភាពដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានកំណត់ រួមទាំងការទាញយកសក្តានុពលនៃប្រេងនិងឧស្ម័ននៅឯនាយសមុទ្រ ថាមពលខ្យល់ ថាមពលព្រះអាទិត្យជាដើម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

