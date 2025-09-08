ព័ត៌មាន
ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាមនៅប្រទេសក្រិក
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ អ្នកទស្សនាមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមុខម្ហូបប្រពៃណី និងផលិតផលសិប្បកម្មរបស់វៀតណាម ជាពិសេសគឺវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ “ទិវាវៀតណាមនៅក្រិក” ប្រជាជនទីក្រុង Edessa អាចទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលឧទ្ទេសនាមអំពីសមិទ្ធិផលអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម ក្រោយរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំដណ្ដើមបានឯករាជ្យ ភាពយន្តឯកសារអំពីចំណងមិត្តភាពពិសេសវៀតណាម-ក្រិក វៀតណាម - Edessa ក៏ដូចជាភាពយន្តឯកសារជាច្រើនអំពីលោកប្រធានហូជីមិញ និងភាពយន្តវៀតណាមដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅមហោស្រពភាពយន្តជាតិ និងតំបន់។
ព្រឹត្តិការណ៍ទិវាវៀតណាមនៅក្រិក ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីក្រុង Edessa ត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក រួមទាំងទូរទស្សន៍ជាតិក្រិក យកចិត្តទុកដាក់និងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ៕