ព័ត៌មាន

ផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញទីផ្សារទេសចរណ៍វៀតណាមនៅបរទេស

នាថ្ងៃទី ២ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ និងនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាម បានប្រ កាសពីព្រឹត្តិការណ៍នានា ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញទីផ្សារទេសចរណ៍វៀតណាម នៅតាមបណ្តាទីផ្សារសំខាន់ៗ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦។

គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ (រូបថត៖ វិញ ផុង)

ជាមួយនឹងសារ "កិច្ចសហការ - របកគំហើញថ្មី" ទិដ្ឋភាពថ្មីនៃការផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារទេសចរណ៍នៅឆ្នាំនេះគឺការប្រកាសអំពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយផ្អែកលើការចងក្រងព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញទីផ្សារទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ របស់មូលដ្ឋាន និងអាជីវកម្ម។ យោងតាមលោក ង្វៀន ទ្រុង ខាញ់ ប្រធាននាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា វិស័យទេសចរណ៍មានគោលបំណងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់ និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកចំនួន ១៥០ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២៦។

លោក ង្វៀន ទ្រុង ខាញ់ អគ្គនាយកនៃរដ្ឋបាលទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាម (រូបថត៖ វិញ ផុង)

“នៅឆ្នាំ ២០២៦ នឹងមានសកម្មភាពចំនួន ៧៩ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញទេសចរណ៍វៀតណាមនៅបរទេស។ ក្នុងចំណោមសកម្មភាពទាំងនេះ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍នឹងរៀបចំសកម្មភាពចំនួន ១៩ សកម្មភាពក្នុងស្រុកចំនួន ២១ និងព្រឹត្តិការណ៍អាជីវកម្ម និងសាជីវកម្មចំនួន ៣៩។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលរវាងភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងមជ្ឈិម និងមូលដ្ឋាន ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមពីអាជីវកម្ម។ នេះគឺជានិន្នាការថ្មីមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាម។ ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ត្រូវបានកំណត់ថា ជាភារកិច្ចសំខាន់ៗ ហើយនឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”។

ចាប់ពីឆ្នាំនេះ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ វិស័យទេសចរណ៍វៀតណាមនឹងផ្តោតលើទីផ្សារគោលដៅ ទីផ្សារដែលមានភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការចំណាយខ្ពស់ និងការស្នាក់នៅរយៈពេលវែង។ លើសពីនេះ នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាមបន្តអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាមនៅលើវេទិកាឌីជីថល ដោយសហការជាមួយសាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាធំៗ និងបណ្តាញសង្គមដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដើម្បីណែនាំផលិតផល និងគោលដៅទេសចរណ៍វៀតណាម៕

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ អញ្ជើញចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៩៦ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

