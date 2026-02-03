ព័ត៌មាន
ផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញទីផ្សារទេសចរណ៍វៀតណាមនៅបរទេស
ជាមួយនឹងសារ "កិច្ចសហការ - របកគំហើញថ្មី" ទិដ្ឋភាពថ្មីនៃការផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារទេសចរណ៍នៅឆ្នាំនេះគឺការប្រកាសអំពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយផ្អែកលើការចងក្រងព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញទីផ្សារទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ របស់មូលដ្ឋាន និងអាជីវកម្ម។ យោងតាមលោក ង្វៀន ទ្រុង ខាញ់ ប្រធាននាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា វិស័យទេសចរណ៍មានគោលបំណងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់ និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកចំនួន ១៥០ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២៦។
“នៅឆ្នាំ ២០២៦ នឹងមានសកម្មភាពចំនួន ៧៩ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញទេសចរណ៍វៀតណាមនៅបរទេស។ ក្នុងចំណោមសកម្មភាពទាំងនេះ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍នឹងរៀបចំសកម្មភាពចំនួន ១៩ សកម្មភាពក្នុងស្រុកចំនួន ២១ និងព្រឹត្តិការណ៍អាជីវកម្ម និងសាជីវកម្មចំនួន ៣៩។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលរវាងភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងមជ្ឈិម និងមូលដ្ឋាន ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមពីអាជីវកម្ម។ នេះគឺជានិន្នាការថ្មីមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាម។ ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ត្រូវបានកំណត់ថា ជាភារកិច្ចសំខាន់ៗ ហើយនឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”។
ចាប់ពីឆ្នាំនេះ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ វិស័យទេសចរណ៍វៀតណាមនឹងផ្តោតលើទីផ្សារគោលដៅ ទីផ្សារដែលមានភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការចំណាយខ្ពស់ និងការស្នាក់នៅរយៈពេលវែង។ លើសពីនេះ នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាមបន្តអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាមនៅលើវេទិកាឌីជីថល ដោយសហការជាមួយសាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាធំៗ និងបណ្តាញសង្គមដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដើម្បីណែនាំផលិតផល និងគោលដៅទេសចរណ៍វៀតណាម៕