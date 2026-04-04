ផ្ទាំងគំនូរសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ មានចំណុចភ្លឺជាច្រើន
ក្នុងរយៈពេល ៣ខែដើមឆ្នាំនេះ វិស័យកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ បានរក្សាកំណើន ស្ថិរភាព ដោយកើនឡើង ៣,៣៦% ៣,២២% និង ៤,៥១% ជារៀងៗខ្លួន បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដែលបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ច រួមចំណែកដល់ការធានាសន្តិសុខស្បៀង អាហារ និងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។ ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ ជាពិសេសឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនិងកែច្នែ គឺជាកម្លាំងចលករនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល ជាមួយអត្រាកំណើន ៩,៧៣% ដោយរួមចំណែក ៣២,៥២%។
ចំណុចភ្លឺមួយទៀតនៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរសេដ្ឋកិច្ចក្នុងត្រីមាសទីមួយ គឺការទាក់ទាញនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដោយមានទុនវិនិយោគបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីសរុប គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ សម្រេចបាន ១៥,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ។ តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងការនាំចូល/នាំចេញ សុទ្ធតែកត់ត្រានិន្នាការកើនឡើងវិជ្ជមាន៕