ព័ត៌មាន
ផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) ស្តីពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត បានបញ្ជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដោយមានអត្ថន័យសំខាន់ក្នុងការបូកសរុបរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំនៃបុព្វហេតុ ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី (១៩៨៦-២០២៦) ព្រមទាំងវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៣ ក៏ដូចជាកំណត់គោលដៅ និងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ផងដែរ។
ទាក់ទងនឹងកិច្ចការបរទេស លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត បានឲ្យដឹងថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ជាលើកដំបូងបានកំណត់កិច្ចការបរទេស និងការលើកកម្ពស់ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹង ការពារជាតិ និងសន្តិសុខ គឺជាភារកិច្ចដ៏សែនសំខាន់និងជាប្រចាំ។ លោកក៏បានបញ្ជាក់ពីការប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមចំពោះមាគ៌ាឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព មិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍; ពហុភាគីនីយកម្ម និងធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងការបរទេស; សមភាព ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក; ជាមិត្ត ជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន និងជាសមាជិកដ៏សកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ; ធានាផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិ-ប្រជាជាតិ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ៕