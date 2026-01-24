ព័ត៌មាន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិសង្កត់ធ្ងន់លើគោលនយោបាយកំណែទម្រង់និងកំណើនរបស់វៀតណាម
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់
និងអន្តរជាតិជាច្រើន ក្នុងនោះមានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរ កាសែត Laotian Times និងសារព័ត៌មានលោកខាងលិចដូចជា Bloomberg
និង AFP បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនីតិកាលទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
បានជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆ័ន្ទលោក តូ ឡឹម អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី១៣
បន្តកាន់តំណែងអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៤។
នេះត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់
ការឯកភាពខ្ពស់នៅក្នុងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលរួមចំណែកដល់ការធានាស្ថិរភាព
និងនិរន្តរភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិ។
មតិសាធារណៈអន្តរជាតិក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការដែលមហាសន្និបាតលើកទី
១៤ បានសុក្រិតការិយាល័យនយោបាយសម្រាប់អាណត្តិថ្មី
ដោយមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានចាត់ទុកថារួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនា មានលក្ខណៈមរតក
និងនវានុវត្តន៍
ដោយបំពេញតាមតម្រូវការភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ
ឆ្ពោះទៅទំនើបកម្មប្រទេសជាតិនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។
សារព័ត៌មាន
AP (អាមេរិក) បានកត់សម្គាល់ថា
ក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម វៀតណាមបានអនុវត្តកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល
និងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ នៅពេលដែលប្រទេស
បានចាប់ផ្តើម កិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ច។
យោងតាម
AFP (បារាំង) ការដែលលោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម
ជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីកាន់តំណែងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នីតិកាលទី ១៤
បង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមចំពោះទិសដៅជំរុញកំណើន
និងតម្រង់ទិសកំណែទម្រង់ដែលខ្លួនបានដាក់ចេញ។ AFP បានចាត់ទុកថា
ក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៣
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានជំរុញកំណែទម្រង់ជាច្រើន
សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថា
មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងទូលំទូលាយ។
ទីភ្នាក់ងារ
Bloomberg បានអត្ថាធិប្បាយថា អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ
ឡឹម បានជំរុញការកែសម្រួល និងកំណែទម្រង់សំខាន់ៗជាច្រើន
នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ
ដែលចាត់ទុកថាជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ សំដៅកែលម្អប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ច
និងបង្កើតសន្ទុះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។
ជារួម
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថា ការដែលមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស
បង្ហើយរបៀបវារៈ សុក្រិតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ
និងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
បានផ្ញើសារនៃស្ថិរភាពនយោបាយ ឯកភាពផ្ទៃក្នុង
និងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយឥតឈប់ឈររបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងអាណត្តិថ្មី៕