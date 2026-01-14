ព័ត៌មាន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិវាយតម្លៃលើអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម
វៀតណាមបានពន្លឿនកំណែទម្រង់ដែលផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយនឹងរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ច ដោយជួយពន្លឿនការចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យសាធារណៈ ដែលជាកត្តាសំខាន់ៗ សម្រាប់ការរក្សាកំណើន និងការអភិវឌ្ឍ។ ដូច្នេះ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមសម្រេចបានលទ្ធផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅឆ្នាំ២០២៥។
របាយការណ៍នេះកត់សម្គាល់ថា ថវិកាឆ្នាំ២០២៦ របស់វៀតណាមគូសបញ្ជាក់ពីក្របខ័ណ្ឌសារពើពន្ធសកម្ម; ផ្តល់អាទិភាពដល់ការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍ពាក់ព័ន្ធ។ ប្រការនេះបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីកម្លាំងជំរុញកំណើនប្រពៃណី ទៅជាសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យា ស្របតាមគោលដៅផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែទូលំទូលាយជាង៕