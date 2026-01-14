Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិវាយតម្លៃលើអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា គេហទំព័រ intellinews.com បានចុះផ្សាយរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៦ របស់ bne IntelliNews (ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ ផ្នែកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងនយោបាយនៅក្នុងទីផ្សារដែលទើបលេចចេញ មានទីស្នាក់ការនៅអាល្លឺម៉ង់) ដោយបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំ ២០២៥នេះ បានឃើញច្បាស់ពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ ទាំងនៅក្នុងសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ច និងកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន។ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានអនុវត្តផែនការបង្រួមរដ្ឋបាលនិងវិមជ្ឈការ ដោយរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងគណនេយ្យភាព។
ក្រុមហ៊ុន Billion Max Vietnam  ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានដើមទុន 100% របស់ហុងកុង (ចិន) ផលិតប្រដាប់ក្មេងលេងរបស់កុមារសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក បារាំង និងឈីលី។ រូបថត៖ វូស៊ីញ - VNA

វៀតណាមបានពន្លឿនកំណែទម្រង់ដែលផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយនឹងរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ច ដោយ​ជួយពន្លឿនការចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យសាធារណៈ ដែលជាកត្តាសំខាន់ៗ សម្រាប់ការរក្សាកំណើន និងការអភិវឌ្ឍ។ ដូច្នេះ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមសម្រេចបានលទ្ធផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅឆ្នាំ២០២៥។

របាយការណ៍នេះកត់សម្គាល់ថា ថវិកាឆ្នាំ២០២៦ របស់វៀតណាមគូសបញ្ជាក់ពីក្របខ័ណ្ឌសារពើពន្ធសកម្ម;  ផ្តល់អាទិភាពដល់ការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍ពាក់ព័ន្ធ។ ប្រការនេះបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីកម្លាំងជំរុញកំណើនប្រពៃណី ទៅជាសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យា ស្របតាមគោលដៅផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែទូលំទូលាយជាង៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សគឺជាកត្តាសម្រេចសម្រាប់ជ័យជម្នះទាំងអស់នៃបដិវត្តន៍វៀតណាម

តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សគឺជាកត្តាសម្រេចសម្រាប់ជ័យជម្នះទាំងអស់នៃបដិវត្តន៍វៀតណាម

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តអេហ្ស៊ីប លោក Salah Adly Abdelhafiz បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់នៅក្នុងជ័យជម្នះទាំងអស់នៃបដិវត្តន៍វៀតណាមអស់រយៈពេលជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top