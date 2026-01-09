ព័ត៌មាន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិវាយតម្លៃជាវិជ្ជមានអំពីសន្ទុះកំណើនរបស់វៀតណាម
យោងតាម Nikkei Asia អត្រាកំណើន ៨,០២% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាអត្រាកំណើនលឿនបំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំកន្លងមក។ Nikkei Asia ជឿជាក់ថា លទ្ធផលនេះបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរក្សាបាននូវភាពធន់ល្អ ទោះបីជាឆ្នាំ ២០២៥ ជាឆ្នាំដែលមានការប្រែប្រួលជាច្រើនសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏ដោយ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពន្ធបន្ថែមលើទំនិញដែលនាំចូលពីវៀតណាម។
នៅក្នុងអត្ថបទមួយអំពីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ទស្សនាវដ្តី The Diplomat បានគូសបញ្ជាក់ថា ការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកើនឡើងទោះបីជាមានបញ្ហាពន្ធក៏ដោយ ដែលបង្ហាញពីតួនាទីសំខាន់របស់វៀតណាមនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល។
សារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងអត្ថបទដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងខេត្តបាក់និញ ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាម បានកត់សម្គាល់ថា វៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសយ៉ាងខ្លាំង។ AP បានអះអាងថា វត្តមានកាន់តែច្រើនឡើងនៃសហគ្រាស FDI បានរួមចំណែកកំណត់វៀតណាមជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មថ្មីមួយនៅអាស៊ី ខណៈពេលដែលក៏ពង្រឹងមហិច្ឆតាក្លាយជា "ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មី" នៅក្នុងតំបន់៕