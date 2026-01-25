Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបន្តលើកត្រដែតពីភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបន្តលើកត្រដែតពីឋានៈកាន់តែកើនឡើងរបស់ វៀតណាម ក៏ដូចជានិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់វៀតណាមនៅក្នុងវិស័យជាច្រើន។

កាសែតបារាំង L'Humanité បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា បន្ទាប់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដាក់ចេញគោលដៅ រក្សាគន្លងអភិវឌ្ឍន៍នេះរហូតដល់ឆ្នាំ២០៣០ ខណៈពេលដែលលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ ទិស ដៅសង្គមនិយម។

អត្ថបទនេះក៏បានដកស្រង់ទស្សនៈវិស័យ និងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្តាឯកសារនៃមហាសន្និបាតផងដែរ; ដោយ គូសបញ្ជាក់ពីគោលដៅនៃការសម្រេចបាននូវ “របកគំហើញ” កាន់តែធំនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ជាពិសេសអត្រាកំណើនពី ១០% ឬច្រើនជាងនេះ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសដែលអាចបត់បែនបាន របស់ វៀតណាម ដែលបានបង្កើនតួនាទី និងឋានៈនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ និងទទួលស្គាល់ពីភាពខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នៅលើមាគ៌ាកសាងសង្គមនិយមឆ្ពោះទៅស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃក៏បានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ និងរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនអំពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ កាសែត Thaipublica បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលបញ្ជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ គឺជា «ចំណុចរបត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ» នៅក្នុងដំណើរការធ្វើទំនើបកម្មរបស់ប្រទេស ដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់គំរូកំណើនថ្មីមួយ ដោយផ្តោតលើការកែលម្អផលិតភាព និងការលើកកម្ពស់ឌីជីថលូបនីយកម្ម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

នាយប់ទី ២៤ ខែមករា ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន បានអញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ដើម្បីអបអរសាទរ ចំពោះភាពជោគជ័យនៃមហា សន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top