ព័ត៌មាន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រីលង្កា ផ្សាយរំលេចពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានធំៗជាច្រើនរបស់ស្រីលង្កា ដូចជា New First Sri Lanka, Newswire Srilanka, Ada Derana និង Sri Lanka Mirror បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម នៅទីក្រុងកូឡុំបូ ចាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ កិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការ រហូតដល់កិច្ចប្រជុំជាមួយសារព័ត៌មាន អាជីវកម្ម និងការទូតសភា។ អត្ថបទជាច្រើនបានប្រើពាក្យដូចជា "ចំណុចរបត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ" ឬ "ជំពូកថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី" ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ។
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រីលង្កាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះគោលដៅរបស់ភាគីទាំងពីរ ក្នុងការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឡើងដល់ ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣០ និងការឯកភាពជំរុញការបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំនេះ៕