Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រីលង្កា ផ្សាយ​រំលេចពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់​អគ្គលេខា​បក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម

ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃកន្លងមកនេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រីលង្កាបានផ្សាយរំលេចអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អគ្គលេខា​បក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ ក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែល "បើកចេញ​ជំពូកថ្មី​មួយ​" សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី។

ប្រធានាធិបតីស្រីលង្កា និងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម។ រូបថត៖ VNA

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានធំៗជាច្រើនរបស់ស្រីលង្កា ដូចជា New First Sri Lanka, Newswire Srilanka, Ada Derana និង Sri Lanka Mirror បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់អំពីសកម្មភាពរបស់លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ​ តូ ឡឹម នៅទីក្រុងកូឡុំបូ ចាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ កិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការ រហូតដល់កិច្ចប្រជុំជាមួយសារព័ត៌មាន អាជីវកម្ម និងការទូតសភា។ អត្ថបទជាច្រើនបានប្រើពាក្យដូចជា "ចំណុចរបត់ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ" ឬ "ជំពូកថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី" ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រីលង្កាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះគោលដៅរបស់ភាគីទាំងពីរ ក្នុងការបង្កើន​ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី​ឡើ​ង​ដល់ ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣០ និងការឯកភាពជំរុញការបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់​រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំនេះ៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

Viettel នាំយកផលិតផលឧស្សាហកម្មការពារជាតិទំនើបៗ ទៅកាន់ពិព័រណ៍ការពារជាតិដ៏ធំបំផុតតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប

Viettel នាំយកផលិតផលឧស្សាហកម្មការពារជាតិទំនើបៗ ទៅកាន់ពិព័រណ៍ការពារជាតិដ៏ធំបំផុតតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប

Viettel តំណាងឱ្យវៀតណាមនៅក្នុងសាលតាំងពិព័រណ៍ជាតិនៅក្នុងសាលលេខ ១ រួមជាមួយសាលតាំងពិព័រណ៍មកពីអាស៊ីខាងលិច និងមជ្ឈិមបូព៌ាដូចជា UAE ស្លូវ៉ាគី និងអាស៊ែបៃហ្សង់ ក៏ដូចជាម៉ាកល្បីៗ លំដាប់ពិភពលោក ដូចជា Roketsan (ទួរគី) Edge Group (UAE) Leonardo (អ៊ីតាលី) និង Airbus។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top