ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញចូលរួមទិវាបុណ្យមហាសាមគ្គីជនជាតិនៅទីក្រុងកឹនធើ
អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរចំពោះសមិទ្ធផលដែលទីក្រុងកឹន ធើ សម្រេចបាននាពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងនោះមានឃុំអាននិញផងដែរ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ជាមួយនឹងសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៍ធំធេងដែលមានស្រាប់ អាជ្ញាធរក្រុងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវតែបន្តខិតខំបំពេញគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ។
លោកប្រធានរដ្ឋសភា ក៏បានក្រើនរំលឹកពីតម្រូវការក្នុងការផ្តោតលើការអប់រំ ការលើកកម្ពស់កម្រិតអប់រំ និងកម្រិតបញ្ញារបស់ប្រជាជន; អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ យកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយ ចីរភាពសម្រាប់បណ្តាគ្រួសារ ជាពិសេសគ្រួសារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល និងតំបន់ជនជាតិភាគតិច។
នាពេលខាងមុខ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន សង្ឃឹមថា ទីក្រុង កឹន ធើនឹងច្នៃប្រឌិតយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្រ្តនៃប្រតិបត្តិការរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ស្របតាមការដឹកនាំជាក់ស្តែងនិងជ្រាលជ្រៅរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម នៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិ និងអង្គការមជ្ឈិមសម្រាប់អាណត្តិ ២០២៥-២០៣០៕