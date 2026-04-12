ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន មកដល់ទីក្រុងរ៉ូម ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន មានសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា ជួបសម្តែងការគួសមជាមួយប្រធានាធិបតី Sergio Mattarella, ជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃសភាជាន់ទាប និងព្រឹទ្ធសភាអ៊ីតាលី ជួបធ្វើការជាមួយក្រុមមិត្តភាពសភាវៀតណាម-អ៊ីតាលី និងចូលរួមសិក្ខាសាលាធុរកិច្ច វៀតណាម-អ៊ីតាលី។ នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ពិនិត្យ និងតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅសុក្រិត ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី លើកកំពស់នាក់ទំនងនាពេលអនាគត។
តាមគម្រោង ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិននឹងចូលជួបជាមួយសម្តេចប៉ាប Leo XIV និងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបុរីវ៉ាទីកង់ លោក Pietro Parolin៕