Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន មកដល់ទីក្រុងរ៉ូម ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមេសា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិននិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន Ciampino ក្នុងទីក្រុងរ៉ូម ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអ៊ីតាលី លោក ង្វៀន ភឿង អាញ និងបុគ្គលិកស្ថានទូត ស្វាគមន៍លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងភរិយា នៅអាកាសយានដ្ឋាន Ciampino ទីក្រុងរ៉ូម (រូបថត៖ VNA)

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន មានសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា ជួបសម្តែងការគួសមជាមួយប្រធានាធិបតី Sergio Mattarella, ជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃសភាជាន់ទាប និងព្រឹទ្ធសភាអ៊ីតាលី ជួបធ្វើការជាមួយក្រុមមិត្តភាពសភាវៀតណាម-អ៊ីតាលី និងចូលរួមសិក្ខាសាលាធុរកិច្ច វៀតណាម-អ៊ីតាលី។ នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ពិនិត្យ និងតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅសុក្រិត ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី លើកកំពស់នាក់ទំនងនាពេលអនាគត។

តាមគម្រោង ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិននឹងចូលជួបជាមួយសម្តេចប៉ាប Leo XIV និងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបុរីវ៉ាទីកង់ លោក Pietro Parolin៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ អាស៊ាន និងធនាគារពិភពលោកព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ អាស៊ាន និងធនាគារពិភពលោកព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររបស់បញ្ហានេះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top