ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹនថាញ់ មិន អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតជាមួយបេក្ខជនសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ តាងនាមបេក្ខជន លោក ត្រឹនថាញ់ មិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានសន្យាថា នឹងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវកម្មវិធីសកម្មភាពដែលបានបំភ្លឺ ហើយបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា អ្នកបោះឆ្នោតនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងគាំទ្រសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា ដើម្បីឱ្យប្រទេសជាតិអាចអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានថ្លែងថា រដ្ឋសភាបានចេញយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់លាក់ជាច្រើន ដើម្បីបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដ៏លេចធ្លោ ហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហា សន្និបាតបក្សភាគទីក្រុងក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយសំខាន់ៗចំនួន ១២ ផងដែរ។ ដោយបញ្ជាក់ថា កម្លាំងស្នូលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រជាជន ប្រជាជនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ប្រជាជន និងអាជីវកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននានានៃទីក្រុង និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាជន និងអាជីវកម្មជាមូលដ្ឋាន៕