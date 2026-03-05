ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ នៅខេត្តដុងណៃ
ដោយធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការ បោះឆ្នោតខេត្តដុងណៃ បន្ទាប់ពីបានស្តាប់របាយការណ៍ពីខេត្តដុងណៃ និងមតិយោបល់របស់សមាជិកគណប្រតិភូ នៅក្នុងសុន្ទរកថាសន្និដ្ឋានកិច្ចប្រជុំ លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិ បានស្នើសុំថា៖ “ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខេត្តដុងណៃ នឹងមិនរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅថ្នាក់ឃុំ ថ្នាក់ខេត្ត ឬបោះឆ្នោតចំនួនសមាជិកសភាឡើងវិញឡើយ។ ទីពីរ សូមស្នើឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ ត្រូវតែចូលរួមជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈមធ្យោបាយផ្ទាល់និងតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតស្គាល់ដល់បេក្ខជនសម្រាប់រដ្ឋសភានៅថ្នាក់ទាំងបី។ ការសំណេះសំណាលនេះ គឺដើម្បីខិតជិតប្រជាជន ក្តាប់ជាប់មតិនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន ហើយមិនអាចធ្វើដោយត្រួសៗបាន ទេ”។
លើសពីនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាបានកត់សម្គាល់ជាពិសេសអំពីតម្រូវការក្នុងការកាត់បន្ថយការបោះ ឆ្នោតជំនួសអ្នកដទៃ; ទន្ទឹមនឹងនោះ ម្ចាស់ការស្រាវជ្រាវ អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាថាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគ្មានការខកខាន៕