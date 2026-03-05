Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភាត្រួតពិនិត្យការ​ងាររៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង​សមាជិកសភានី​តិកាលទី១៦ នៅខេត្តដុងណៃ

នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមីនា លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានចុះត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦ - ២០៣១ នៅខេត្តដុងណៃ។

លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានចុះត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត។ រូបថត៖ VNA

ដោយធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការ បោះឆ្នោតខេត្តដុងណៃ បន្ទាប់ពីបានស្តាប់របាយការណ៍ពីខេត្តដុងណៃ និងមតិយោបល់របស់សមាជិកគណប្រតិភូ នៅក្នុងសុន្ទរកថាសន្និដ្ឋានកិច្ចប្រជុំ លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិ បានស្នើសុំថា៖ “ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខេត្តដុងណៃ នឹងមិនរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅថ្នាក់ឃុំ ថ្នាក់ខេត្ត ឬបោះឆ្នោតចំនួនសមាជិកសភាឡើងវិញឡើយ។ ទីពីរ សូមស្នើឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ ត្រូវតែចូលរួមជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈមធ្យោបាយផ្ទាល់និងតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតស្គាល់ដល់បេក្ខជនសម្រាប់រដ្ឋសភានៅថ្នាក់ទាំងបី។ ការសំណេះសំណាលនេះ គឺដើម្បីខិតជិតប្រជាជន ក្តាប់ជាប់មតិនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន ហើយមិនអាចធ្វើដោយត្រួសៗបាន ទេ”។

លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំសម្ភារៈ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខេត្តដុងណៃ។ រូបថត៖ VNA

លើសពីនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាបានកត់សម្គាល់ជាពិសេសអំពីតម្រូវការក្នុងការកាត់បន្ថយការបោះ ឆ្នោតជំនួសអ្នកដទៃ; ទន្ទឹមនឹងនោះ ម្ចាស់ការស្រាវជ្រាវ អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាថាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគ្មានការខកខាន៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមីនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ននានាដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាព សេណារីយ៉ូ និងដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តថ្មីៗលើពិភពលោកនាពេលកន្លងមក ដែលអាចប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ប្រទេសវៀតណាម ជាពិសេសជម្លោះកាន់តែស្មុគស្មាញនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងតំបន់ ផ្សេងៗទៀត។
