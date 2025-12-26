Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង ដឹកនាំសម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមដឹកនាំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មការមជ្ឈិមដឹកនាំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០២៥។ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង ប្រធានគណៈកម្មការបានដឹកនាំសម័យប្រជុំនេះ។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសម័យប្រជុំ។ រូបថត៖ VOV

បន្ទាប់ពីស្តាប់របាយការណ៍និងសុន្ទរកថាពីគណប្រតិភូ ដោយសន្និដ្ឋានសម័យប្រជុំ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបានបញ្ជាក់ បំពេញបន្ថែម និងស្នើដំណោះស្រាយសម្រាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ និងការកសាងរដ្ឋនីតិរដ្ឋសង្គមនិយម។

លោកប្រធានរដ្ឋបានស្នើថា ភារកិច្ចកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ គួរតែបន្តអនុវត្តយ៉ាងដាច់ខាត និងធ្វើស្ថាប័នភាវូបនីយកម្មយ៉ាងពេញលេញនូវគោលការណ៍ណែនាំនិងទស្សនៈរបស់បក្ស ជាពិសេសសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស។ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង កឿង បានស្នើថា៖  “កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែធ្វើស្ថាប័នភាវូបនីយកម្មសេចក្តីសម្រេចចិត្ត សេចក្តីសន្និដ្ឋាន របស់បក្ស និងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម  ការិយាល័យនយោបាយ និងគណលេខា ស្តីពីការកសាងរដ្ឋនីតិរដ្ឋ។ ត្រូវតែធ្វើស្ថាប័នភាវូបនីយកម្មជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតគឺដំណាក់កាលអនុវត្ត ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ មិនត្រឹមតែគណៈកម្មការដឹកនាំ និងស្ថាប័នតុលាការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងមូល ដំបូងបង្អស់គឺកម្មាភិបាល បក្ខជន មន្ត្រីរដ្ឋការ និងបុគ្គលិករដ្ឋ ត្រូវតែធ្វើជាគំរូ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ យើងត្រូវតែដោះស្រាយឧបសគ្គចំពោះការអភិវឌ្ឍ។ ត្រូវតែអនុវត្តន៍ដោយសមកាលកម្មយ៉ាងខ្លាំង ដោយស្រូបយកកត្តាល្អនិងឧត្តមភាពពីបរទេស ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែសមស្របនឹងស្ថាប័ន ពីព្រោះយើងជារដ្ឋរបស់ប្រជាជន ដោយប្រជាជន និងដើម្បីប្រជាជន”។

ទន្ទឹមនឹងនោះ លោកប្រធានរដ្ឋបានស្នើឱ្យភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពក្រោមការគ្រប់គ្រង ម្ចាស់ការបង្កើតផែនការដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦; លើកកម្ពស់គុណភាពកម្មាភិបាលតុលាការ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

