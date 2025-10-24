Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រមុខ រដ្ឋអាហ្រ្វិកខាងត្បូង មកវៀតណាមក្រោយរយៈពេលជិត ២០ ឆ្នាំ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ ប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមចំណែកជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅ និង ជាក់ស្ដែង។
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង ធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Matamela Cyril Ramaphosa។ (រូបថត៖ VOV)

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង នារសៀលថ្ងៃទី ២៣ តុលា ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូង លោក Matamela Cyril Ramaphosa បានមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅ វៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ និងទី ២៤ ខែតុលា។

នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋចំពោះប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Matamela Cyril Ramaphosa។ នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រមុខ រដ្ឋអាហ្រ្វិកខាងត្បូង មកវៀតណាមក្រោយរយៈពេលជិត ២០ ឆ្នាំ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ ប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមចំណែកជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅ និង ជាក់ស្ដែង។

បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និង លោកប្រធានាធិបតី Matamela Cyril Ramaphosa បានជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី បន្ទាប់មកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរជួបពិភាក្សាការងារ ដោយវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមក ហើយស្នើទិសដៅសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជំរុញគម្រោងផ្លូវដែក

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសំណង់ និងគម្រោងជាតិ សំខាន់ៗក្នុងវិស័យផ្លូវដែក (ហៅកាត់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់តាម ប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយខេត្ត និងក្រុងចំនួន ១៨ ដែលមានគម្រោងផ្លូវដែកឆ្លងកាត់។
