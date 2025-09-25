Báo Ảnh Việt Nam

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង៖ គោរពតម្លៃសន្តិភាព ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីស្ថាបនាអនាគតប្រកបដោយចីរភាព

នាថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា ដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនីតិកាលទី ៨០ ជាមួយនឹងសារដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនថា៖ "គោរពតម្លៃសន្តិភាព ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដើម្បីស្ថាបនាអនាគតប្រកបដោយចីរភាព"។
  ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនីតិកាលទី ៨០។ (រូបថត៖ Viet Cuong/VOV)  

ក្នុងសុន្ទរកថា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថា សន្តិភាពគឺជាគោលដៅនិងលក្ខខណ្ឌចម្បងសម្រាប់ការកសាងអនាគតប្រកបដោយស្ថិរភាព យុត្តិធម៌ ប្រជាធិបតេយ្យ និងវិបុលភាព។ លោកប្រធានរដ្ឋបានអំពាវនាវឱ្យអនុវត្តន៍ការឈប់បាញ់ បញ្ឈប់អំពើហិង្សា ការពារជនស៊ីវិល និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការទទួលបានជំនួយ មនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ជម្លោះ។ លោកប្រធានរដ្ឋបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន របស់ប្រទេសជាច្រើន; អំពាវនាវឱ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ ជាបន្ទាន់សម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន;  ព្រមទាំងបានស្នើឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកការ ហ៊ុមព័ទ្ធលើប្រទេសគុយបា និងដកគុយបាចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលជួយឧបត្ថម្ភភេរវកម្ម ផងដែរ។

លោកប្រធានរដ្ឋបានអះអាងថា វៀតណាមប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តន៍គោលដៅយុទ្ធ សាស្ត្ររបស់ខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដោយមានឧស្សាហកម្មទំនើប និងប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសដែលមានចំណូល ខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៤៥; អនុវត្តន៍គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព សម្រេច បានការបំភាយឧស្ម័នសូន្យសុទ្ធត្រឹមឆ្នាំ ២០៥០។

ក្នុងឱកាសនេះ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានគោរពអញ្ជើញប្រទេសនានា មកទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហ ប្រជាជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិតនាថ្ងៃទី ២៥ តុលា ខាងមុខ។ លោកប្រធានរដ្ឋក៏បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមកំពុងត្រៀមរៀបចំយ៉ាងសកម្មដើម្បី ទទួលតួនាទីជាប្រធានសន្និសីទត្រួតពិនិត្យសន្ធិសញ្ញាមីនរីកសាយភាយអាវុធ នុយក្លេអ៊ែរក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ព្រមទាំងស្នើឱ្យប្រទេសនានាគាំទ្របេក្ខភាពរបស់វៀតណាម សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអាណត្តិ ២០២៦-២០២៨ និងធ្វើជា ចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរជាតិសម្រាប់ច្បាប់សមុទ្រអាណត្តិ ២០២៦-២០៣៦៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បញ្ជាឱ្យផ្តោតលើការងារទប់ទល់ទៅនឹងព្យុះទីហ្វុង Ragasa នៅកម្រិតខ្ពស់បំផុត

ក្នុងសារទូរលេខលេខ១៧១ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានខេត្ត និងទីក្រុងចាប់ពី ខេត្ត Quang Ngai មកភាគខាងជើង ត្រូវទប់ទល់យ៉ាងសកម្មចំពោះខ្យល់ព្យុះនៅ កម្រិតខ្ពស់បំផុត មិនត្រូវអកម្ម ឬភ្ញាក់ផ្អើលឡើយ ហើយត្រូវដាក់គោលដៅធានា សុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនជាអាទិភាពកំពូល។
