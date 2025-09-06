ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋចិនលោក Xi Jinping ជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំ ស.ប.ប.កូរ៉េ លោក Kim Jong Un
នេះគឺជាជំនួបទល់មុខគ្នាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក្នុង រយៈពេលជាង ៦ ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានរដ្ឋចិនទៅ ស.ប.ប.កូរ៉េ កាលពីចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩។
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping បានអះអាងថា បក្ស និងរដ្ឋាភិបាលចិនបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាង ចិននិង ស.ប.ប.កូរ៉េ ហើយបានត្រៀមខ្លួនរក្សា ពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អនូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ គោលជំហរនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរឡើយ បើទោះបីជាស្ថានភាពអន្តរជាតិមានការផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ លោក Xi Jinping ក៏បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសចិនបានត្រៀមខ្លួនបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរជាន់ខ្ពស់ និងទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្រ្តជាមួយ ស.ប.ប.កូរ៉េ ដោយធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមក និងចំណងមិត្តភាព រឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងនៅគ្រប់កម្រិត និងអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗលើគ្រប់វិស័យ។ លោក Xi Jinping បានសង្កត់ធ្ងន់ថា "ប្រទេសចិន និង ស.ប.ប.កូរ៉េចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងការសម្របសម្រួលជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងការពារផលប្រយោជន៍រួមក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ និងតំបន់"។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េ លោកប្រធានរដ្ឋ Xi Jinping បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសចិនមានឆន្ទៈបន្តពង្រឹងការសម្របសម្រួលជាមួយ ស.ប.ប.កូរ៉េ ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់៕