Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាធារណរដ្ឋឆែក ជួបជាមួយសហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់វៀតណាម ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែក លោក Milos Vystrcil បានចូលរួមនិងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុង ជួបសំណេះសំណាលជា មួយសហគ្រាសនៃសាធារណរដ្ឋឆែក និងវៀតណាម។
ជួបសំណេះសំណាលជា មួយសហគ្រាសនៃសាធារណរដ្ឋឆែក និងវៀតណាម។ រូបថត៖ Minh Đuc/TTXVN

ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែក លោក Milos Vystrcil បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាម និងសាធារណរដ្ឋឆែកមានគុណសម្បត្តិធំៗចំនួន៣ ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម រួមមាន៖ ទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពអស់រយៈពេល ៧៥ ឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរ នៅពេលដែលប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី (បច្ចុប្បន្នជាឆែក និងស្លូវ៉ាគី) គឺជាប្រទេសអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាម។

បច្ចុប្បន្ន នៅសាធារណរដ្ឋឆែក  មានប្រជាជនវៀតណាមជាង ៣០០,០០០ នាក់ដែលនិយាយ និងយល់ច្បាស់ភាសាឆែក; ប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមប្រហែល ៥០,០០០នាក់កំពុងរស់នៅសាធារណរដ្ឋឆែក ដោយបង្កើតជាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចផ្លូវការដែលមានសិទ្ធិពេញលេញ។ ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែក លោក Milos Vystrcil បានបញ្ជាក់ថា ទាំងនេះគឺជាកត្តាពិសេសដែលបង្កលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរវាងសាធារណរដ្ឋឆែក និងវៀតណាម៕

យោងតាមទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានវិនិយោគបរទេស ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដើមឆ្នាំនេះ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបរវាងវៀតណាម និងសាធារណរដ្ឋឆែកសម្រេចបាន ១,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្ន សាធារណរដ្ឋឆែកមានគម្រោងវិនិយោគចំនួន ៤៦ នៅវៀតណាម ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបប្រហែល ៩១,៥ លានដុល្លារ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥២ ក្នុងចំណោមប្រទេស និងតំបន់ដែនដីសរុបទាំង ១៥៣ ដែលវិនិយោគនៅវៀតណាម៕ 

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាម - អាល់ហ្សេរីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ

វៀតណាម - អាល់ហ្សេរីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរី នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ តាមម៉ោងក្នុងស្រុក នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Algiers នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់ហ្សេរី លោក Sifi Ghrieb។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top