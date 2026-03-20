ព័ត៌មាន
ប្រធានតំណាងអង្គការយូណេស្កូ៖ ការវិនិយោគលើមនុស្សនិងវប្បធម៌គឺជាគន្លឹះនាំមកនូវសុភមង្គលសម្រាប់ប្រជាជន
សកម្មភាពទាំងនេះមានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹង
ក្នុងសង្គមទាំង មូល អំពីតូនាទីនិងសារៈសំខាន់នៃសុភមង្គលបុគ្គល គ្រួសារ និងសហគមន៍
ឆ្ពោះទៅរកការកសាងសង្គមមួយដែលយុត្តិធម៌ ប្រជាធិបតេយ្យ អរិយធម៌ និងសប្បាយរីករាយ។
ក្រឡេកមើលវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់វៀតណាម
ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិត សុភមង្គលរបស់ប្រជាជន ក្នុងឱកាសនេះ លោក Jonathan
Baker ប្រធានការិយាល័យតំណាងអង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ
និងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO) ប្រចាំនៅវៀតណាមជឿជាក់ថា
ចំណុចស្នូលនៃភាពជោគជ័យរបស់វៀតណាម ក្នុងការកែលម្អសន្ទស្សន៍សុភមង្គល
នារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ គឺជាការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើមនុស្ស។
ប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ
ដោយឧបត្ថម្ភដល់គ្រូបង្រៀន និងសិស្ស។ លើសពីនេះ វៀតណាមក៏ជាប្រទេសឈានមុខគេលើពិភពលោក
តែងតែផ្តោតសំខាន់លើវប្បធម៌ ដូចជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគលើវប្បធម៌
អត្តសញ្ញាណជាតិ ពិតជាបាននាំមកនូវសុភមង្គលសម្រាប់ប្រជាជន។
ប្រធានការិយាល័យតំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំវៀតណាម
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមកំពុងបោះជំហានឥតឈប់ឈរ
ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៤៥។
ដើម្បីរក្សាល្បឿនអភិវឌ្ឍន៍ និងសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតានេះនៅក្នុងបណ្តាឆ្នាំខាងមុខ
បញ្ហាគន្លឹះគឺត្រូវបន្តវិនិយោគលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជា អប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ
បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងវប្បធម៌។
ការដែលវៀតណាមជ្រួតជ្រាបអំពីសារៈសំខាន់នៃកត្តាទាំងនេះ
គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយក្នុងការធានាសន្ទុះអភិវឌ្ឍន៍៕