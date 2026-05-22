ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិមអញ្ជើញជូនពរសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមក្នុងឱកាសមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក ទ្រុញ វ៉ាន់ ក្វៀត បានមានប្រសាសន៍ថា បក្ស និងរដ្ឋតែងតែទទួលស្គាល់ និងឲ្យតម្លៃចំពោះការរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ក្នុងការអមដំណើរប្រទេសជាតិ លើកកម្ពស់ប្រពៃណីនៃ "ការពារប្រទេសជាតិ និងធានាសុខុមាលភាពប្រជាជន" រួមចំណែកដល់ការពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល បង្កើតកម្លាំងដើម្បីជួយប្រទេសជាតិជំនះពុះពាររាល់ដំណាក់កាលលំបាក និងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងការពារមាតុភូមិ។ ក្នុងឱកាសនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក ទ្រុញ វ៉ាន់ ក្វៀត បានជូនពរឱ្យសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតពុទ្ធសាសនាជាតិលើកទី ១០។
ក្នុងនាមមជ្ឈិមសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ព្រះតេជគុណ ធីច ថាញ់ ញីវ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាព្រឹទ្ធាចារ្យ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈិមនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ដោយសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា នឹងបន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ និងការគាំទ្រពីបក្ស និងរដ្ឋសម្រាប់សកម្មភាពរបស់សមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនាពេលអនាគត។
មុននេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក ទ្រុញ វ៉ាន់ ក្វៀត និងព្រះតេជគុណ ធីច ថាញ់ ញីវ រួមជាមួយគណៈប្រតិភូ បានធ្វើពិធីអុជធូបដើម្បីបួងសួងសុំសន្តិភាព និងវិបុលភាពជាតិ និងអនុវត្តន៍ពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធនៅវត្តក្វានស៊ឺ៕