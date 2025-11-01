ព័ត៌មាន
ប្រទេសជិត ១៥០ ប្រទេសបានបញ្ជាក់ថា ចូលរួមសន្និសីទអាកាសធាតុមុន COP៣០ នៅប្រទេសប្រេស៊ីល
ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានត្រៀមដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សន្និសីទលើកទី ៣០ នៃភាគីនានានៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (COP៣០) ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីតាំងដដែល ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ។
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងប្រាស៊ីលៀ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ូរីស៊ីអូ លីរីអូ ប្រធានគណៈប្រតិភូប្រេស៊ីលប្រចាំ COP៣០ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំហំ តំណាងនៅក្នុងសន្និសីទនេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះសកម្មភាពអាកាសធាតុសកល។ ប្រធានាធិបតី ល្វីស អ៊ីណាស៊ីអូ លូឡា ដា ស៊ីលវ៉ា នឹងថ្លែងសុន្ទរកថាបើក និងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាច ស្តីពីមូលនិធិព្រៃឈើជារៀងរហូត (TFFF) ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលប្រេស៊ីលមានគម្រោងដាក់ជូននៅ COP៣០ ជាផ្លូវការ ដើម្បីសងប្រាក់វិញដល់ប្រទេសនានាសម្រាប់ការរក្សា និងការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើត្រូពិច៕