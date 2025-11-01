Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រទេសជិត ១៥០ ប្រទេសបានបញ្ជាក់ថា ចូលរួមសន្និសីទអាកាសធាតុមុន COP៣០ នៅប្រទេសប្រេស៊ីល

រដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលបានប្រកាសថា កិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៦ និង ៧ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Belém do Pará ភាគខាងជើងនៃប្រទេស នេះ ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន ១៤៣ រួមទាំងគណៈប្រតិភូចំនួន ៥៧ ដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតី ឬនាយករដ្ឋមន្ត្រី។

“Parque da Cidade” ដែលជាកន្លែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល COP៣០ នៅទីក្រុង Belem ប្រទេសប្រេស៊ីល។ រូបថត៖ REUTERS/Marx Vasconcelos

ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានត្រៀមដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សន្និសីទលើកទី ៣០ នៃភាគីនានានៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (COP៣០) ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីតាំងដដែល ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងប្រាស៊ីលៀ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ូរីស៊ីអូ លីរីអូ ប្រធានគណៈប្រតិភូប្រេស៊ីលប្រចាំ COP៣០ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំហំ តំណាងនៅក្នុងសន្និសីទនេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះសកម្មភាពអាកាសធាតុសកល។ ប្រធានាធិបតី ល្វីស អ៊ីណាស៊ីអូ លូឡា ដា ស៊ីលវ៉ា នឹងថ្លែងសុន្ទរកថាបើក និងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាច ស្តីពីមូលនិធិព្រៃឈើជារៀងរហូត (TFFF) ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលប្រេស៊ីលមានគម្រោងដាក់ជូននៅ COP៣០ ជាផ្លូវការ ដើម្បីសងប្រាក់វិញដល់ប្រទេសនានាសម្រាប់ការរក្សា និងការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើត្រូពិច៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាមនឹងដំណើរការនៅចុងឆ្នាំនេះ

មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាមនឹងដំណើរការនៅចុងឆ្នាំនេះ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទមួយដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លើក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top