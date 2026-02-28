ព័ត៌មាន
ប្រទេសជាច្រើនសំណូមពរឱ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ជម្លៀសចេញពីមជ្ឈិមបូព៌ា
កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ប្រទេសអ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចេញការព្រមាន ដោយជំរុញឱ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជម្លៀសចេញពីអ៊ីរ៉ង់។ សេចក្តីប្រកាសពីក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីក៏បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅអ៊ីស្រាអែល ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ដោយសារតែភាពតានតឹងថ្មីនៅក្នុងតំបន់។
មុននោះ ក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ ដោយជំរុញឱ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចាកចេញពីអ៊ីរ៉ង់ អ៊ីស្រាអែល និងលីបង់ ជាបន្ទាន់។ នារសៀលថ្ងៃទី ២៧ កុម្ភៈ អង់គ្លេសបានប្រកាសដកបុគ្គលិកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញពីអ៊ីរ៉ង់ ហើយបានប្តូរទៅធ្វើការពីចម្ងាយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ និងបារាំងបានណែនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឱ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល និងតំបន់ West Bank ក្នុងបរិបទនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
នៅអាស៊ី ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចុងក្រោយបំផុតដែលបានណែនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឱ្យចាកចេញពីអ៊ីរ៉ង់។ ការព្រមានទាំងនេះ បាននាំចេញត្រឹមតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាជុំថ្មីរវាងអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ស្តីពីអនាគតនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ (ថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ) បានបញ្ចប់ដោយមិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្តែងណាមួយ៕