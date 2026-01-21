Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រតិភូដែលចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី១៤របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ពិភាក្សាអំពីឯកសារនៃមហាសន្និបាត

នាថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ មហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បន្តប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ ក្នុងទីក្រុងហាណូយ។ យោងតាមរបៀបវារៈ មហាសន្និបាតនឹងចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីឯកសារនៃមហាសន្និបាត។
ប្រតិភូធ្វើការជាក្រុមៗ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីឯកសារនៃមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្ស។ (រូបថត៖ VOV)

មុននោះ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមករា ពិធីបើកមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ បានធ្វើឡើងយ៉ាងឱឡារិកដោយមានការចូលរួមពីប្រតិភូចំនួន ១.៥៨៦នាក់ ដែលតំណាងឱ្យបក្ខជនជាង ៥,៦លាននាក់នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។

នាពេលរសៀលថ្ងៃដដែល ក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាជាក្រុមៗ ប្រតិភូបានផ្តោតលើការវិភាគបញ្ហាសំខាន់ៗចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងសម័យកាលថ្មី ចាប់ពីការសុក្រិតស្ថាប័ន ការកែទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ រហូតដល់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ នវានុវត្តន៍ រួមចំណែកដល់កំណើនប្រកបដោយចីរភាព ដែលផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គម។ រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លោក ឡេ ម៉ាញ ហ៊ុង បានស្នើឱ្យមានការជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មមូលដ្ឋាន និងឧស្សាហកម្មគាំទ្រ។

“ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មមូលដ្ឋាន និងឧស្សាហកម្មគាំទ្រ ត្រូវតែមានការតភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងវិស័យនានា ជាពិសេសរវាងវិស័យធនធាននិងបរិស្ថាន ដែលគ្រប់គ្រងរ៉ែយុទ្ធសាស្ត្រ ជាមួយនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម។ ក្រុមបញ្ហាទីពីរគឺថា ក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០ ចាំបាច់ត្រូវផ្តោតលើការកសាងស្ថាប័ន និងប្រព័ន្ធច្បាប់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មមូលដ្ឋាន ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាប្រភព ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើសម្ភារៈផលិតកម្ម។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងកំពុងនាំចូលច្រើនពេក”។

ចំណែកឯ លោក ង្វៀន ហួងហៀប អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន បានចាត់ទុកថា នៅក្នុងបរិបទដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាន់តែទូលំទូលាយនោះ ប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែចាត់ទុកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

រដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងដោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តន៍បេសកកម្មស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍ

រដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងដោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តន៍បេសកកម្មស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាលើឯកសារនៃមហាសន្និបាត ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top