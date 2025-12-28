Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រតិបត្តិគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅឆ្នាំ ២០២៥ ទោះបីជាមានកាលៈទេសៈលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយ វៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែង និងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុដោយជោគជ័យ។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ។ រូបថត៖ VGP/Tran Manh

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងរូបិយវត្ថុជាតិ នាសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបានឲ្យដឹងថា ឆ្នាំនេះ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមត្រូវបានប៉ាន់ស្មានជាង ៨%; ប្រាក់ចំណូលពីការនាំចូលនិងនាំចេញមានចំនួន ៩១១ ពាន់លានដុល្លារ ជាមួយនឹងអតិរេកពាណិជ្ជកម្មប្រហែល ២៥ ពាន់លានដុល្លារ។ ចំណូលថវិការដ្ឋសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន បំណុលសាធារណៈមានប្រហែល ៣៥% ឱនភាពថវិកាប្រហែល ៣៦% សន្ទស្សន៍ CPI ត្រូវបានព្យាករណ៍នៅត្រឹម ៣,៦%។ល។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅឆ្នាំ ២០២៥ ទោះបីជាមានកាលៈទេសៈលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយ វៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែង និងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុដោយជោគជ័យ។ នៅឆ្នាំខាងមុខ ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងរូបិយវត្ថុជាតិ ផ្តល់អនុសាស្ត្រឲ្យរដ្ឋាភិបាល ចៀសវាងការពង្រីកគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ប្រតិបត្តិការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងសម្របសម្រួលគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងសារពើពន្ធឱ្យបានត្រឹមត្រូវ; ផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍...។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុត្រូវតែមានគោលដៅយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ជំរុញកំណើន គ្រប់គ្រងអតិផរណា និងធានាតុល្យភាពសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ច; អនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; ជំរុញការបើកចំណាយទុនវិនិយោគសាធារណៈ; ទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់; ធានាការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងជំរុញឥណទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារ; អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវដំណោះស្រាយជំរុញការនាំចេញ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ត្រូវការដំណោះស្រាយទម្លុះទម្លាយ ដើម្បីជួយសហគ្រាសឈានចូលទីផ្សារអន្តរជាតិ

ត្រូវការដំណោះស្រាយទម្លុះទម្លាយ ដើម្បីជួយសហគ្រាសឈានចូលទីផ្សារអន្តរជាតិ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Chi Dung បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធី "ឈានចូលទីផ្សារអន្តរជាតិ” (GoGlobal) នាថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top