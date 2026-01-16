ព័ត៌មាន
ប្រជាជនសឺនឡាឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស
ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំសំខាន់ៗ ជាច្រើនត្រូវបានឈានចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដែលបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរច្បាស់លាស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំ តំបន់ដាច់ស្រយាល និងតំបន់ព្រំដែននៃខេត្តសឺនឡា។ ពីការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែងទាំងនេះ ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនលើបក្សត្រូវបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស ប្រជាជនសង្ឃឹមថា មហាសន្និបាតនឹងដាក់ចេញគោលនយោបាយ និងដំណោះស្រាយជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងរយៈពេលវែង ដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃតំបន់ជនជាតិភាគតិច ជាពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព។
“យើងជឿជាក់និងរំពឹងថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស នឹងបន្តដាក់ចេញគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលបង្កើតសន្ទុះរឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មី។ ប្រជាជនសង្ឃឹមថា នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះវិស័យកសិកម្ម; ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ យើងរំពឹងថា បក្សនឹងបន្តមានយន្តការ និងគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលសមស្របសម្រាប់តំបន់ព្រំដែន ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនជាដើម”។
“យើងខ្ញុំរំពឹងថា មហាសន្និបាតនឹងជ្រើសរើសកម្មាភិបាលដែលមានទេពកោសល្យ ភាពក្លាហាន និងភាពវៃឆ្លាត ដើម្បីដឹកនាំប្រទេស ឆ្ពោះទៅរកយុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខរបស់ប្រទេសជាតិ។ ជាពិសេស យើងសង្ឃឹមថា នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្តក្នុងការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ដាច់ស្រយាល តំបន់ព្រៃភ្នំ ជាពិសេសតំបន់ដែលជួបការលំបាក”៕