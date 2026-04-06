ប្រជាជនមានសុខភាពល្អ - ប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍
នេះគឺជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីអនុវត្តន៍ទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរពី "ការព្យាបាលជំងឺ" ទៅជា "ការបង្ការជំងឺ" ស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៧២ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការការពារ ការថែទាំ និងកែលម្អសុខភាពរបស់ប្រជាជន។
កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានបែងចែកជាបីផ្នែក ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសសរស្តម្ភនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាល និងវិធីសាស្រ្តថ្មីក្នុងការថែទាំសុខភាព។ ផ្នែកទីមួយមានចំណងជើងថា "កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វិស័យសុខាភិបាល - ការថែទាំនិងការកែលម្អសុខភាពសហគមន៍"។ ផ្នែកទីពីរគឺឧទ្ទេសនាមអំពីគំរូគ្រូពេទ្យនិងប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ ជាពិសេសគឺមណ្ឌលសុខាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅខេត្ត Dong Nai ក្នុងការកសាងគំរូសហគមន៍សុខភាពល្អនៅថ្នាក់ឃុំ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ គឺសកម្មភាពរបស់អង្គការ និងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានស្ម័គ្រចិត្តទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាល ផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាព ក៏ដូចជាការផ្តល់ប្រឹក្សា និងការណែនាំអំពីអាហារូបត្ថម្ភ និងការបង្ការជំងឺសម្រាប់ប្រជាជន។ ផ្នែកទីបីផ្តោតលើការកសាងវប្បធម៌រស់នៅដោយសុខភាពល្អក្នុងចំណោមប្រជាជន។ រឿងរ៉ាវអំពីមនុស្សចាស់ដែលរក្សាទម្លាប់ហាត់ប្រាណ និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡា បានបង្ហាញពីតួនាទីរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការការពារសុខភាព ជំនួសឱ្យការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ៕