ព័ត៌មាន

ប្រជាជនបណ្ដាជនជាតិនៅខេត្តដាក់ឡាក់ ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សជាមួយនឹងជំនឿជាក់និងការរំពឹងទុកថ្មី

ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្ស នៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើននៃខេត្តដាក់ឡាក់ ចលនាកសាងរបៀបរស់នៅប្រកបដោយវប្បធម៌ បោស សម្អាតទីក្រុង ថែរក្សាបរិស្ថាន និងកសាងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល កំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់ ដើម្បីស្វាគមន៍មហាសន្និបាត។

បក្ខជននិងប្រជាជនខេត្តដាក់ឡាក់បានចូលរួមផ្ដល់មតិលើសេចក្តីព្រាងឯកសារដែលត្រូវដាក់ជូនមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្ស តាមរយៈកម្មវិធី VNeID។ (រូបថត៖ VOV)

ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្ស នៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើននៃខេត្តដាក់ឡាក់ ចលនាកសាងរបៀបរស់នៅប្រកបដោយវប្បធម៌ បោសសម្អាតទីក្រុង ថែរក្សាបរិស្ថាន និងកសាងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល កំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់ ដើម្បីស្វាគមន៍មហា
សន្និបាត។ លោក ង្វៀន ង៉ុកធូ លេខាសាខាបក្ស និងជាប្រធានក្រុមលំនៅដ្ឋាន ៦A បានឲ្យដឹងថា៖

"ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ ក្រុមលំនៅដ្ឋាន ៦A បានបំផុសចលនាកសាងរបៀបរស់នៅប្រកបដោយវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់លំនៅដ្ឋាន។ យើងធ្វើវិថីទង់ជាតិ និងចលនាប្រជាជនឱ្យតុបតែងលម្អ បោសសម្អាតផ្លូវភូមិឲ្យបានស្រស់ស្អាត មានពណ៌បៃតង ដើម្បីស្វាគមន៍មហាសន្និបាត។ ប្រជាជន មានការរំពឹងទុកខ្ពស់ និងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះមហាសន្និបាតលើកនេះ។ យើងសង្ឃឹមថា មហាសន្និបាតនឹងទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើន និងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន"៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អំណរសាទរ បុណ្យតេតនៅតាមភូមិ នៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចរណ៍របស់បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម

អំណរសាទរ "បុណ្យតេតនៅតាមភូមិ" នៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចរណ៍របស់បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីនេះ ក៏មានសកម្មភាពរៀបចំ និងតុបតែងលម្អសម្រាប់បុណ្យតេត នៅក្នុងភូមិរបស់ជនជាតិជាច្រើនផងដែរ។
