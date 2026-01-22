Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រជាជននៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស

ដោយឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ កម្មាភិបាល បក្ខជននិងប្រជាជនទីក្រុងកឹនធើ បានផ្ដាំផ្ញើនូវជំនឿជាក់ថា មហាសន្និបាតនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន សុខាភិបាល និងអប់រំ ដើម្បីឱ្យតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long អាចឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងសម័យកាលថ្មី។
ក្នុងអាណត្តិកន្លងមក បក្សនិងរដ្ឋបានផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long។ (រូបថត៖ VOV)

លោក ហ្វាន វ៉ាន់ តិនតៃ រស់នៅក្នុងទីក្រុងកឹនធើ បានឲ្យដឹងថា ក្រោយពីអនុវត្តន៍ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអង្គភាពរដ្ឋបាលពីរកម្រិត កម្មាភិបាល បក្ខជន និងប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន សុទ្ធតែមានក្ដីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង។

“បក្ខជន និងប្រជាជនមានបំណងថា គោលនយោបាយថ្មីៗនឹងដើរចូលក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាជន។ ឧទាហរណ៍ថា៖ ការយកចិត្តទុកដាក់លើការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព ជាពិសេសការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជន ដោយធានាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលរួម។ ត្រូវតែមានគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខភាពដ៏សមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង”។

ចំណែកឯលោក ង្វៀន ក្វាងថាវ រស់នៅទីក្រុងកឹនធើ បានថ្លែងថា៖ “យកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគ
លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន រួមទាំងផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាស។ ទីពីរ យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគលើការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល។ ទីបី ការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជន ក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ យើងត្រូវតែលើកកំពស់សីលធម៌វេជ្ជសាស្ត្រ កែលម្អជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺ”៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤

ប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤

នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមករា មហាសន្និបាតជាតិលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាម បានប្រកាសលទ្ធផល និងអនុម័តលើបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី១៤។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top