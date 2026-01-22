Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤

នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមករា មហាសន្និបាតជាតិលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាម បានប្រកាសលទ្ធផល និងអនុម័តលើបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី១៤។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងមតិ (រូបថត៖ VNA)
 

បញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនីតិកាល ទី១៤ ដែលបានប្រកាសនៅយប់នថ្ងៃទី២២ ខែមករានេះ រួមមានសមាជិកចំនួន ២០០នាក់ ដែលក្នុងនោះ ចំនួន ១៨០នាក់ ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ និងចំនួន ២០នាក់ ជាសមាជិកបម្រុង។ ចំនួនសមាជិកមជ្ឈិមបក្សនៅតែដដែល ដូចមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៣។

ក្នុងចំណោមសមាជិកពេញសិទ្ធិជាប់ឆ្នោតចំនួន ១៨០នាក់ លើកនេះ ខាងស្ថាប័នមជ្ឈិមមានប្រតិភូចំនួន ១២៣នាក់; ខាងមូលដ្ឋានមានប្រតិភូចំនួន ៥៧នាក់។

ក្នុងចំណោមប្រតិភូស្ថាប័នមជ្ឈិមដែលជាប់ឆ្នោត  មានអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម; សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន លោក ត្រឹន គឹម ទូ; ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន; ប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម លោក ឡេ មិញ ហឹង; ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្តមជ្ឈិម លោក ត្រឹន សី ថាញ់; ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ហ្វាម ធីថាញ់ ត្រា; រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល លោក លឿង តាម ក្វាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល លោកស្រី ដាវ ហុង ឡាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល លោក ង្វៀន គីម សឺន អគ្គនាយកវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម លោក ដូ ទៀន ស៊ី...។

នៅព្រឹកស្អែក ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម នីតិកាលទី  ១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នឹងដំណើរការកិច្ចប្រជុំលើកដំបូង ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសការិយាល័យនយោបាយ លេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម និងប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាថ្ងៃទី ២២ ខែមករា មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម បានពិភាក្សានិងអនុវត្តន៍ខ្លឹមសារនានាអំពីការងារបុគ្គលិកសម្រាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៤។
