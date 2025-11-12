ព័ត៌មាន
ប្រកាសគេហទំព័រព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកស្តីពីការបោះឆ្នោត
នាថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំលើកទី៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោក ឡេ ក្វាង ម៉ាញ អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា - ប្រធានខុទ្ធកាល័យរដ្ឋសភា បានប្រកាសអំពីគេហទំព័រព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកស្តីពីការបោះឆ្នោតសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់កម្រិត អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១។ នេះគឺជាបណ្តាញព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលមានអាសយដ្ឋានចូលមើល៖ http://hoidongbaucu.quochoi.vn/ ហើយត្រូវបានភ្ជាប់តាមរយៈឡូហ្គោនៅលើវិបផតថលព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិករបស់រដ្ឋសភានៅអាស័យដ្ឋាន http://quochoi.vn/។
គេហទំព័រនេះផ្តល់ព័ត៌មាន បង្ហោះ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកឯកសារណែនាំ ស្តីពីការងារបោះឆ្នោតរបស់បក្ស ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត រដ្ឋាភិបាល រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនៃខេត្ត និងក្រុង។ ដោយគ្រាន់តែមានប្រតិបត្តិការសាមញ្ញមួយ អ្នកបោះឆ្នោតមកពីទូទាំងប្រទេស និងជនជាតិវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសអាចក្តាប់បានផ្ទាំងរូបភាពទាំងមូលនៃការងារបោះឆ្នោត ពេលវេលានៃការងារដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោត សំណួរ និងចម្លើយអំពីការបោះឆ្នោត; បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន លទ្ធផលបោះឆ្នោត ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេស៕