ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CBS (អាមេរិក) ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ល្អាង Son Doong របស់វៀតណាមទៅកាន់ពិភពលោក
មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Quang Tri កំពុងសម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដែលមានទម្រង់ និងខ្លឹមសារចម្រុះ ដោយផ្តោតលើទីផ្សារទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិសំខាន់ៗ។ គោលដៅគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីខេត្ត Quang Tri ជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ផ្សងព្រេងឈានមុខគេនៅអាស៊ី និងជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនៅវៀតណាម។ លោក Le Minh Tuan នាយកមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Quang Tri បានឲ្យដឹងថា បទយកការណ៍អំពីល្អាង Son Doong លើកម្មវិធី "60 Minutes" គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទេសចរណ៍របស់ខេត្តទៅកាន់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ។ នេះមិនត្រឹមតែជាការទទួលស្គាល់ចំពោះតម្លៃដ៏លេចធ្លោនៃតំបន់បេតិកភណ្ឌប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏បើកចេញឱកាសដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផងដែរ។
“60 Minutes” គឺជាកម្មវិធីព័ត៌មាន និងបទយកការណ៍ដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោក ដែលមានទស្សនិកជនជាប្រចាំជាង ៨ លាននាក់ រួមជាមួយការចូលមើលរាប់រយលានដងនៅតាមវេទិកាសកល ជាពិសេសនៅអាមេរិកខាងជើង។ បទយកការណ៍នេះ ផ្តោតលើការរកឃើញ និងដំណើររុករកល្អាង Son Doong អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃសមាគមរូងភ្នំរាជវង្សអង់គ្លេស ចាប់ពីការពិនិត្យបឋម រហូតដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីជម្រៅ។ តាមរយៈវិធីសាស្រ្តអភិក្រមដ៏ចម្រុះ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងមនុស្ស រឿងរ៉ាវអំពីល្អាង Son Doong ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ទស្សនិកជនអន្តរជាតិ៕