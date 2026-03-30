Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CBS (អាមេរិក) ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ល្អាង Son Doong របស់វៀតណាមទៅកាន់ពិភពលោក

នៅវេលាម៉ោង ៧ យប់ ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា តាមម៉ោងនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិក កម្មវិធី "60 Minutes" របស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CBS បានចាក់ផ្សាយឯកសារអំពីល្អាង Son Doong ក្នុងខេត្ត Quang Tri ប្រទេសវៀតណាម ដែលបង្កើតឥទ្ធិពលរីកសាយភាយ និងរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ និងបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ខេត្ត Quang Tri នៅលើផែនទីទេសចរណ៍ពិភពលោក។
ដំណើរផ្សងព្រេងរុករកល្អាង Son Doong។ រូបថត៖ VNA

មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Quang Tri កំពុងសម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដែលមានទម្រង់ និងខ្លឹមសារចម្រុះ ដោយផ្តោតលើទីផ្សារទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិសំខាន់ៗ។ គោលដៅគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីខេត្ត Quang Tri ជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ផ្សងព្រេងឈានមុខគេនៅអាស៊ី និងជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនៅវៀតណាម។ លោក Le Minh Tuan នាយកមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Quang Tri បានឲ្យដឹងថា បទយកការណ៍អំពីល្អាង Son Doong លើកម្មវិធី "60 Minutes" គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទេសចរណ៍របស់ខេត្តទៅកាន់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ។ នេះមិនត្រឹមតែជាការទទួលស្គាល់ចំពោះតម្លៃដ៏លេចធ្លោនៃតំបន់បេតិកភណ្ឌប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏បើកចេញឱកាសដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផងដែរ។

“60 Minutes” គឺជាកម្មវិធីព័ត៌មាន និងបទយកការណ៍ដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោក ដែលមានទស្សនិកជនជាប្រចាំជាង ៨ លាននាក់ រួមជាមួយការចូលមើលរាប់រយលានដងនៅតាមវេទិកាសកល ជាពិសេសនៅអាមេរិកខាងជើង។ បទយកការណ៍នេះ ផ្តោតលើការរកឃើញ និងដំណើររុករកល្អាង Son Doong អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃសមាគមរូងភ្នំរាជវង្សអង់គ្លេស ចាប់ពីការពិនិត្យបឋម រហូតដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីជម្រៅ។ តាមរយៈវិធីសាស្រ្តអភិក្រមដ៏ចម្រុះ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងមនុស្ស រឿងរ៉ាវអំពីល្អាង Son Doong ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ទស្សនិកជនអន្តរជាតិ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ខេត្តយ៉ាឡាយ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តនានារបស់កម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ខេត្តយ៉ាឡាយ បានរៀបចំសន្និសីទចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្ត យ៉ាឡាយ (វៀតណាម) និងខេត្តចំនួនបីនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តព្រះវិហារ ខេត្ត រតនគីរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង សម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។
