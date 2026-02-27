ព័ត៌មាន
បេសកជនពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ ជូនសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅរុស្ស៊ី
នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី
នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក ឡេ ហោយជុង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ កម្មាភិបាលនិងបុគ្គលិកស្ថានទូត តំណាងយុវជន
អ្នកប្រាជ្ញ និងអាណិកជនវៀតណាមនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលលេចធ្លោនៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤
របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (មហាសន្និបាតលើកទី១៤) និងភារកិច្ចសំខាន់ៗដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបានដាក់ចេញ
ដើម្បីនាំប្រទេសវៀតណាមឆ្ពោះទៅរកយុគសម័យថ្មីមួយ។
នៅក្នុងជំនួបនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ឡេ ហោយជុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ក្រោមការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ី
បានអភិវឌ្ឍយ៉ាងស្វាហាប់និងសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន
ដោយពង្រឹងទំនុកចិត្តលើសក្តានុពលនិងអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។
ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការរំពឹងទុកជាក់លាក់ ទិសដៅសក្តានុពល
និងបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀត។
ចំពោះនិស្សិតនិងយុវជន
នៅក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហោយជុង បានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅ
នឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរនិស្សិត
និងការបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅរុស្ស៊ី
ដើម្បីឆាប់បំពេញកង្វះខាតបុគ្គលិកដែលធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ក៏ដូចជាការឆ្លៀតយកមូលដ្ឋានអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ដើម្បីកសាងកម្លាំងពលកម្មមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់វៀតណាម៕