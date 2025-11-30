ព័ត៌មាន
បេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រ និងតម្លៃពិសិដ្ឋនៃទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវ
នៅចំពោះមុខនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ទៅកាន់ប្រទេសឡាវ និងអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥០ នៃទិវាបុណ្យជាតិឡាវ ខួបលើកទី ១០៥ នៃថ្ងៃកំណើតរបស់លោកប្រធាន កៃសុន ភូមិវិហារ (Kaysone Phomvihane) និងអញ្ជើញជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់រវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ តាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវលោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត (Thongoun Sisoulith) ក្នុងអំឡុងពេលពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡាវបានចុះផ្សាយអត្ថបទជាច្រើន ដែលស្ងើចសរសើរទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឡាវ ជាទំនាក់ទំនងពិសេសមួយដែលមានតែមួយគត់នៅលើពិភពលោក។
អត្ថបទចំនួនបីនៅលើគេហទំព័ររបស់កាសែត Pasaxon (ស្ថាប័នបញ្ចេញមតិរបស់មជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ) បញ្ជាក់ថា មិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងឡាវ គឺជាបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃ និងត្រូវបានពូនជ្រុំដោយច្រើនជំនាន់។ នៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកនិងតំបន់មានការប្រែប្រួលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន ប៉ុន្តែ ទំនាក់ទំនងពិសេសនេះ នៅតែបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ជាទីបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ឆ្ពោះទៅរកអនាគតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយចីរភាព ដោយរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់។