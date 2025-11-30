Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រ និងតម្លៃពិសិដ្ឋនៃទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវ

អត្ថបទចំនួនបីនៅលើគេហទំព័ររបស់កាសែត Pasaxon (ស្ថាប័នបញ្ចេញមតិរបស់មជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ) បញ្ជាក់ថា មិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងឡាវ គឺជាបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃ និងត្រូវបានពូនជ្រុំដោយច្រើនជំនាន់។
អត្ថបទដែលស្ងើចសរសើរចំណងមិត្តភាពដ៏មហិមាររវាងវៀតណាមនិងឡាវ ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើកាសែតអេឡិចត្រូនិក Pathetlao របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឡាវ។ (រូបថត៖ VNA)

នៅចំពោះមុខនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ទៅកាន់ប្រទេសឡាវ និងអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥០ នៃទិវាបុណ្យជាតិឡាវ ខួបលើកទី ១០៥ នៃថ្ងៃកំណើតរបស់លោកប្រធាន កៃសុន ភូមិវិហារ (Kaysone Phomvihane) និងអញ្ជើញជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់រវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ តាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវលោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត (Thongoun Sisoulith) ក្នុងអំឡុងពេលពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡាវបានចុះផ្សាយអត្ថបទជាច្រើន ដែលស្ងើចសរសើរទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឡាវ ជាទំនាក់ទំនងពិសេសមួយដែលមានតែមួយគត់នៅលើពិភពលោក។

អត្ថបទចំនួនបីនៅលើគេហទំព័ររបស់កាសែត Pasaxon (ស្ថាប័នបញ្ចេញមតិរបស់មជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ) បញ្ជាក់ថា មិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងឡាវ គឺជាបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃ និងត្រូវបានពូនជ្រុំដោយច្រើនជំនាន់។ នៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកនិងតំបន់មានការប្រែប្រួលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន ប៉ុន្តែ ទំនាក់ទំនងពិសេសនេះ នៅតែបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ជាទីបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ឆ្ពោះទៅរកអនាគតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយចីរភាព ដោយរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ អត្ថបទចំនួនបីចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់កាសែត Pathetlao របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឡាវបានអះអាងថា "បេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រ និងតម្លៃពិសិដ្ឋនៃទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងឡាវនិងវៀតណាម" ក៏ដូចជាសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំនាក់ទំនងរវាងឡាវ និងវៀតណាមគឺជាទំនាក់ទំនងពិសេស ជាគំរូស្មោះត្រង់ ដែលកម្រមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក។ តាមរយៈពេលវេលានិងឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមជាច្រើនប៉ុន្តែ   មិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងឡាវ និងវៀតណាម បានក្លាយជាបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃ ជាច្បាប់ស្នូល និងជាគ្រឹះស្ថាននៃស្ថិភាពដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្ម បៃតង ឌីជីថល ឆ្លាតវៃ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្ម "បៃតង" "ឌីជីថល" "ឆ្លាតវៃ"

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងដាណាំង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាភស្តុភារកម្មវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៥ ក្រោមប្រធានបទ "ភស្តុភារកម្មវៀតណាម - ស្ទុះឈានចូលយុគសម័យថ្មី" លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មីញជីញ មានបំណងចង់ឲ្យសហគមន៍អាជីវកម្មភស្តុភារកម្មនឹងបន្តច្នៃប្រឌិតអភិបាលកិច្ច តភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតី "ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង នវានុវត្តន៍ ច្នៃប្រឌិត សាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ" ដើម្បីឆ្ពោះឈានដល់តំបន់ និងពិភពលោក។ វេទិកានេះ ដោយមានអ្នកចូលរួមពីប្រតិភូទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាង ៥០០នាក់។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top