ព័ត៌មាន
បើកសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលលើកទី៤៣៖ រួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើស ឆ្លងដែន
សន្និសីទនេះ រៀបចំឡើងដោយនគរបាលភូមិន្ទថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ - ៧ ខែវិច្ឆិកា ដោយប្រមូលផ្តុំគណៈប្រតិភូជាង ២០០នាក់ មកពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ដៃគូសន្ទនា និងអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ។ គណៈប្រតិភូវៀតណាមដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Tran Minh Tien ប្រធានការិយាល័យនគរបាលស៊ើបអង្កេតនៃក្រសួងនគរបាលនិងជាប្រធានការិយាល័យ Interpol វៀតណាម បានចូលរួមសន្និសីទនេះ។
ដោយមានប្រធានបទ “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងសកម្មភាព៖ បង្ក្រាបការឆបោក ទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ និងការការពារប្រជាជន” សន្និសីទឆ្នាំនេះផ្តោតលើបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខលេចធ្លោនៅក្នុងតំបន់ ជាពិសេសបទល្មើសឆ្លងដែនដូចជា ការជួញដូរគ្រឿងញៀន ការជួញដូរមនុស្ស បទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិត និងការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិត។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើក នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ ក្នុងបរិបទនៃបទល្មើសឆ្លងដែនកាន់តែស្មុគស្មាញ និងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ លោក Anutin ក៏បានទទួលស្គាល់តួនាទីកាន់តែសកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ រួមទាំងការដែលប្រទេសថៃ និងប្រទេសចំនួន ៦៧ ចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិតនៅ វៀតណាម នាចុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ ក៏ដូចជាការដែលសហភាពអន្តរសភា(IPU) បានរួមបញ្ចូលបញ្ហានេះទៅក្នុងរបៀបវារៈបន្ទាន់តាមសំណើរបស់ថៃ។
សន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូល លើកទី៤៣ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងផ្តល់ទិសដៅសហប្រតិបត្តិការជាក់លាក់ ដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ និងការពារប្រជាជនពីការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណីដែលកំពុងតែ កើនឡើង៕