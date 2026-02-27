Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បើកសន្និសីទអនឡាញទូទាំងប្រទេស អនុវត្តន៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភា នីតិកាលទី១៦

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំសន្និសីទអនឡាញទូទាំងប្រទេស ដើម្បីអនុវត្តការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់កម្រិតសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។ លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានធ្វើជាអធិបតីនៃសន្និសីទនេះ។
សន្និសីទអនឡាញទូទាំងប្រទេស អនុវត្តន៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភា នីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ នៅអគាររដ្ឋសភា។ រូបថត៖ Ha Thao/VOV

បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសទាំងមូលបានបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តចំនួន ៣៤ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំចំនួន៣.៣២១ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាចំនួន ១៨២; គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនថ្នាក់ខេត្តចំនួន ៧៤៤ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនថ្នាក់ឃុំចំនួន២២.៥៤១ និងក្រុមបោះឆ្នោតចំនួន ៧២.១៩១កន្លែង។ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទីបី នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១៥១ ដោយប្រកាសបញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការចំនួន ៨៦៤ រូប ឈរឈ្មោះជាសមាជិកសភា នីតិកាលទី១៦ ក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន ១៨២។ ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសន្និសីទ លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ អនុប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“នេះជាឱកាសមួយសម្រាប់យើង បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់បក្ស ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋ និងប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងបរិបទដែលទើបបានបញ្ចប់ការរៀបចំក្បាល់ម៉ាស៊ិនឡើង។ ដូច្នេះហើយ ការបោះឆ្នោតលើកនេះ ត្រូវបានកំណត់ជាភារកិច្ចនយោបាយស្នូលនៃឆ្នាំ២០២៦។ ភារកិច្ចដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូលនៅពេលនេះ គឺត្រូវរៀបចំឱ្យបានល្អ ដោយធានាថាការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យ ប្រជាធិបតេយ្យ ស្របច្បាប់ មានសុវត្ថិភាព សន្សំសំចៃ និងជាទិវាបុណ្យដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស”

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន សង្កត់ធ្ងន់លើមេរៀនបទពិសោធន៍ក្នុងការងារបោះឆ្នោត

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន សង្កត់ធ្ងន់លើមេរៀនបទពិសោធន៍ក្នុងការងារបោះឆ្នោត

លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានសង្កត់ធ្ងន់លើមេរៀនបទពិសោធន៍ស្តីពីការពង្រីកស្មារតីនៃផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ក៏ដូចជាការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងរលូន ដើម្បីធានាតម្លាភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top