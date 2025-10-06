Báo Ảnh Việt Nam

បើកសន្និបាតលើកទី ១៣ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ តុលា សន្និសីទលើកទី ១៣ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៣ បានបើកនៅទីក្រុងហាណូយ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតី និងថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសន្និបាត។ សមាជិកការិ យាល័យនយោបាយ និងជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង អញ្ជើញដឹកនាំ សម័យបើក។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសន្និបាត។ (រូបថត៖ VNA)
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើក លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ឆ្នាំ ២០២៦ គឺជាឆ្នាំដំបូងនៃអាណត្តិថ្មី ដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង សម្រាប់ការអនុវត្ត សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស។ គោលដៅដែលតម្រូវឲ្យ អនុវត្តន៍ គឺខ្ពស់មែន ជាពិសេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែឈានដល់លើសពី ១០% ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវតែឈានដល់ពី ៥៤០០ ទៅ ៥៥០០ ដុល្លារអាមេរិក។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងសន្និបាត លើកនេះ ការិយាល័យនយោបាយ នឹងរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម ដើម្បី ផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍លទ្ធផល និងផែនការតែងតាំងកម្មាភិបាលឱ្យចូលរួម ក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១៤ ចូលរួមគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ មជ្ឈិមនីតិកាលទី ១៤ ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតតែងតាំងកម្មាភិបាលដល់គណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម តាមបទប្បញ្ញត្តិ។ លោក អគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើថា៖
“នៅពេលជ្រើសរើស និងតែងតាំងកម្មាភិបាល ត្រូវតែផ្អែកលើស្តង់ដារ លក្ខខណ្ឌ រចនាសម្ព័ន្ធ និងបរិមាណ ស្របតាមទិសដៅការងារបុគ្គលិកនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤របស់បក្ស និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។ ផលប្រយោជន៍របស់បក្ស របស់ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនត្រូវតែដាក់ជាអាទិភាពចម្បង។ តម្រូវការស្នូលក្នុងការជ្រើសរើស កម្មាភិបាលគឺ លក្ខណៈសម្បត្តិ សមត្ថភាព កិត្យានុភាព សុចរិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព; ការហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន ជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន គោរពប្រជាពលរដ្ឋ និងដើម្បីប្រជាជន”។
យោងតាមរបៀបវារៈ សន្និបាតនឹងប្រជុំរហូតដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈនឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើអតិផរណា

ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈនឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើអតិផរណា

យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Nguyen Duc Chi គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ អត្រានៃការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈ សម្រេចបាន ជាង ៥១% នៃផែនការ។ គោលដៅ និងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ចេញឱ្យអស់ ១០០% នៃផែនការឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំខែកញ្ញា របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដែលធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី៥ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយឆ្លើយសំណួរអំពី ផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈលើការគ្រប់គ្រងអតិផរណា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការធានាកំណើនប្រកបដោយ ចីរភាពនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញ ទុនវិនិយោគសាធារណៈ ១០០% នឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកលើអតិផរណានោះទេ។
